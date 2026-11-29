Vi sono momenti nella storia di una comunità politica in cui la cronaca, con il suo fragore improvviso e lacerante, interroga direttamente la filosofia morale e la teologia. La tragica fine dell’ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro, maturata nel tormento di indagini tardive e nel peso insostenibile di un passato mai del tutto pacificato, non appartiene soltanto al dominio della notizia giudiziaria: essa tocca il nervo scoperto della condizione umana di fronte al dovere, alla solitudine del potere e al tribunale della storia.

In questo spazio sospeso tra l’urgenza del presente e la profondità della memoria s’inserisce “La stessa Stella – Tre testimoni nella coscienza della Repubblica”, opera realizzata da Francesco Guadagnuolo attraverso una tecnica mista serigrafica con collage digitale e interventi pittorici. Fedelmente alla poetica del Transrealismo – movimento da lui fondato nel 1995 e teorizzato dal critico d’arte Antonio Gasbarrini per attraversare la superficie del dato fenomenico e cogliere le tensioni invisibili dello spirito – l’artista non si limita a un’operazione celebrativa, ma costruisce un vero e proprio luogo di raccoglimento civile e di interrogazione metafisica.

Il peso della scelta: da Sciascia a Weber e Bonhoeffer

Per comprendere la densità morale dell’opera occorre calarsi nella temperie della Sicilia degli anni Ottanta e Novanta: una terra di frontiera dove lo Stato non era un’entità astratta, ma una trincea quotidiana. In quegli anni tormentati, servire le istituzioni significava abitare costantemente il confine tra la vita e la morte, tra la fedeltà alla legge e la solitudine delle decisioni estreme.

È il dramma che Leonardo Sciascia aveva scrutato con lucidità implacabile in opere come ‘Il contesto e Todo modo’: la solitudine metafisica dell’uomo delle istituzioni che, immerso nell’opacità del reale e nelle contraddizioni del potere, scopre quanto sia sottile e lacerante il confine tra la difesa dell’ordine umano e la ferita della propria coscienza. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Gianni De Gennaro hanno condiviso quella stagione decisiva, lavorando fianco a fianco nella costruzione di un argine contro la criminalità organizzata.

Il loro agire incarna ciò che Max Weber, ne ‘La politica come professione’, definiva l’etica della responsabilità: la consapevolezza tragica che chi governa o tutela la legge non può rifugiarsi nella purezza astratta delle intenzioni, ma deve rispondere delle conseguenze reali delle proprie scelte nel mondo. A questa lettura fa eco la vertigine teologica di Dietrich Bonhoeffer, il quale nella sua Etica osservava che l’uomo chiamato a decidere in tempi oscuri non sceglie quasi mai tra un bene limpido e un male evidente, ma spesso tra due mali, accettando di esporsi all’ambiguità della storia per amore della comunità. Quando la stagione dell’emergenza lascia il posto al tempo del sospetto e della rilettura retrospettiva, il servitore dello Stato sperimenta una solitudine radicale: il gesto estremo di De Gennaro restituisce tutta la drammaticità di questa frattura, il punto in cui il carico della storia diventa superiore alla forza dell’individuo di sostenerlo.

La filosofia dell’artista e la teologia della pietas

Nel presentare l’opera, lo stesso Francesco Guadagnuolo chiarisce la genesi morale e filosofica del suo gesto creativo, spiegando di aver voluto affiancare il volto dell’ex Capo della Polizia a quelli di Falcone e Borsellino perché accomunati dalla medesima tensione etica al servizio delle istituzioni, sottraendo così la loro testimonianza al consumo effimero dell’attualità.

Del resto, la filosofia estetica del Maestro siciliano si fonda proprio sul rifiuto della superficialità del dato cronachistico: nella sua visione del Transrealismo, l’opera d’arte nasce per attraversare la cronaca sociale e politica in cui siamo immersi e trascenderla, ancorandola – come egli stesso ha più volte sottolineato – a «valori di matrice umanistica, etica e religiosa», affinché l’immagine non sia semplice cronaca visiva, ma «un messaggio che superi la mera rappresentazione» e stimoli chi osserva a interrogarsi sul senso profondo della vita.

Questa posizione intellettuale dell’artista apre a una categoria decisiva per l’anima italiana: la pietas. In una cultura innervata da due millenni di tradizione cristiana e umanistica, la pietas non coincide con un sentimentalismo indulgente né con la rimozione delle responsabilità storiche. Essa è, piuttosto, ciò che Sant’Agostino indicava nella ‘Città di Dio’ come la capacità del cuore di patire insieme alla miseria umana senza erigersi a giudice implacabile, riconoscendo che ogni giustizia terrena resta incompiuta se non è temperata dalla misericordia. Ancora più radicale è il richiamo a Simone Weil, secondo cui l’attenzione pura verso l’essere umano schiacciato dalla pesanteur – la forza di gravità del dolore e della sventura – rappresenta la forma più alta di amore per il prossimo e di attesa della grazia. Di fronte all’abisso del suicidio, le coscienze più sensibili avvertono l’insufficienza dei processi mediatici e l’urgenza di un silenzio reverente.

Come ha osservato lo scrittore Franco Campegiani a proposito del Transrealismo religioso di Guadagnuolo, la sua pittura concilia l’orizzonte terreno dell’umanesimo con la verticalità della trascendenza, accogliendo l’inquietudine dell’uomo senza mai spegnere la fiducia nel suo riscatto. “La stessa Stella” si inserisce così nel solco di un’intera ricerca spirituale che attraversa il percorso del Maestro: dalla celebre “Crocifissione” degli anni Ottanta alle tele dedicate alla “Pietà” e al mistero dell’aldilà – come il dittico sul “2 Novembre” dedicato all’ascolto del mistero umano – fino ai ritratti dei Pontefici concepiti come ponti tra iconografia sacra e contemporaneità.

La costituzione materiale e simbolica dell’opera

Guadagnuolo traduce questa densità filosofica e teologica in una precisa architettura visiva, dove ogni elemento compositivo trasforma la carta di giornale in reliquia della memoria:

La redenzione del frammento. La superficie è costruita come un palinsesto tipografico: ritagli di cronaca si sovrappongono come strati geologici della coscienza, lasciando affiorare moniti essenziali (Giustizia, Verità, Memoria, Legalità, La legge è uguale per tutti, Gli uomini passano, i valori restano). È un procedimento vicino all’idea di memoria storica elaborata da Walter Benjamin: strappare al flusso effimero e distruttivo del presente le schegge di verità per salvarle dall’oblio.

Il dialogo dei tre sguardi. I volti di Falcone a sinistra, Borsellino al centro e De Gennaro a destra formano una triade laica unita dal silenzio. Non vi è retorica trionfalistica nei loro lineamenti, ma il segno scavato di chi ha portato il peso della decisione. L’accostamento sospende la sentenza umana e consegna le loro storie a un orizzonte più alto.

La Stella tra Kant e la mistica cristiana. In alto, al centro della tela, una stella bianco-oro irradia fasci di luce che connettono i tre protagonisti. Nella teologia del segno di Guadagnuolo, essa incarna insieme la legge morale che Immanuel Kant paragonava al «cielo stellato sopra di me» – principio regolativo che orienta l’agire anche nella tempesta – e la stella della tradizione cristiana che brilla nella notte della storia, custodendo la dignità di ogni vita oltre il naufragio del tempo.

La radice siciliana e la bilancia. In basso, la figura classica della Giustizia con la bilancia si staglia davanti al profilo del golfo di Palermo e ad un pino mediterraneo. È il richiamo alla sicanitudine dell’artista: la consapevolezza che il dramma dell’etica e il bisogno di redenzione nascono sempre da una terra concreta, ferita e amata.

Oltre la superficialità del presente

Con “La stessa Stella”, Francesco Guadagnuolo compie un gesto profondamente controcorrente rispetto alla durezza del nostro tempo. Ci ricorda che la coscienza di una Repubblica non si edifica sull’implacabilità del giudizio, ma sulla capacità di unire il rigore della memoria alla profondità della pietas: l’unica virtù capace di guardare l’abisso umano senza disprezzarlo.

Nota sull’autore

Francesco Guadagnuolo (Caltanissetta, 1956), pittore, scultore e incisore attivo tra Roma, Parigi e New York, è il fondatore del Transrealismo (1995), movimento teorizzato da Antonio Gasbarrini che coniuga il dato reale e cronachistico con la dimensione spirituale e trascendente. Le sue opere, dedicate ai grandi temi civili, sociali e sacri del nostro tempo, sono state esposte in prestigiose istituzioni internazionali, tra cui il Palazzo di Vetro dell’ONU a New York e diverse sedi museali ed ecclesiali.