TORINO (ITALPRESS) – Servirà una partita seria e attenta. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha presentato la sfida di domani sera contro l’Omonia Nicosia valida per la quinta giornata della league phase di Europa League: “Ha sei punti e ha vinto contro il Celta Vigo – riferendosi ai prossimi avversari -. E’ terza in campionato, conoscono bene il calcio. E’ una squadra che difende e che sa benissimo adattarsi. Ha qualità di ripartenza e di saper ribaltare l’azione, è una squadra in difficoltà in un paio di partite, sia del suo campionato che dell’Europa League, ma ha sempre giocato bene creando difficoltà agli avversari. Bisognerà giocare una partita seria per poter vincere e avere una classifica migliore”. Sull’avversario di domani ha poi aggiunto: “Non ci possiamo permettere di prendere sottogamba nemmeno un allenamento, figuriamoci una partita di Europa League. C’è assoluto rispetto per quello che è il campionato e la squadra”.

Spalletti è intervenuto poi sulla questione attaccante: “Non ho parlato male di Woltemade o Kolo Muani. Il grido disperato su un attaccante è il vostro. Si parla sempre della punta, quante volte mi avete domandato di Vlahovic? Io devo rispondere, la mia non è la richiesta di un calciatore, è una caratteristica. Ma l’andiamo a trovare nei calciatori che abbiamo a disposizione. Speriamo che Ekhator ci faccia vedere di avere anche queste soluzioni. Tutti e due – riferendosi a Kolo Muani e Woltemade -, non li posso far giocare sempre insieme”.

Sarà il momento di Ekhator che domani – come confermato dallo stesso Spalletti – partirà dal primo minuto: “Rende la fase di possesso, in un momento critico, come un possesso utile. Baldini ne parla benissimo, sono d’accordo con lui, è una promessa”. Sul recupero di Yildiz ha invece ribadito: “Sta andando benissimo, stamani si è messo a fare un allenamento particolare, di precisione. Bisogna lasciarlo tranquillo e aspettare i tempi corretti”.

In conferenza è intervenuto anche Neto, che tornerà titolare: “L’Europa League è un obiettivo importantissimo, la Juve gioca per vincere qualsiasi partita. Sono molto contento, ho tanto entusiasmo, è sempre importante poter tornare in campo con questa maglia. Mi ricordo l’ultima partita con la Juve, era la finale di Coppa Italia a Roma nel 2017. Ho delle sensazioni positive, c’è un ambiente molto sano”.

Il portiere brasiliano ha poi aggiunto: “Siamo una squadra in crescita, ci sono tanti ragazzi giovani che stanno cercando di capire come si svolge ogni situazione. Alti e bassi ci possono stare, ma il campionato è talmente lungo che non possiamo stare qui a vedere come va questo momento”.

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