Un pezzo di Caltanissetta ai vertici dell’enoturismo siciliano. Il nisseno Totò Navarra è il nuovo presidente della Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria dal Barocco al Liberty. Il giovane imprenditore, amministratore di Tenute Navarra, è stato eletto nel corso dell’assemblea dei soci svoltasi a Vittoria, presso la sede del Sud Est dell’Enoteca Regionale della Sicilia, succedendo a Marco Parisi.

Un prestigioso incarico che assume un significato particolare per il territorio nisseno e che rappresenta un ulteriore capitolo di una storia imprenditoriale costruita nell’arco di tre generazioni. Una storia nella quale il senso di appartenenza, la cultura del lavoro, il coraggio di investire e la capacità di guardare lontano costituiscono i tratti distintivi del DNA della famiglia Navarra.

Tutto ha origine dal nonno, Totò Navarra senior, uomo di umili origini, cresciuto conoscendo sin da bambino la fatica del lavoro nei campi. L’esperienza dell’emigrazione in Inghilterra, dove rimase per sedici anni, e il successivo ritorno in Sicilia segnarono l’inizio di un importante percorso imprenditoriale nel settore dei servizi. Una scommessa sulla quale investì persino il ricavato della vendita della propria abitazione.

Quell’intuizione imprenditoriale è stata successivamente consolidata dal figlio Salvatore, che ha saputo dare continuità e struttura manageriale al percorso avviato dal padre, accompagnando la crescita delle attività di famiglia.

Oggi è il nipote Totò, appena 26enne, a rappresentare la terza generazione di una famiglia che ha saputo coniugare esperienza e modernità, tradizione e innovazione. Dopo un percorso formativo in Italia e all’estero, il giovane imprenditore ha scelto di investire il proprio futuro in Sicilia, raccogliendo il testimone del nonno e del padre.

È da questa straordinaria sintesi generazionale che nel 2019 ha preso vita il progetto Tenute Navarra, una realtà agricola che si estende per circa 175 ettari nell’entroterra nisseno, tra le campagne di Butera, Mazzarino e Riesi, con vigneti, uliveti e mandorleti.

Un investimento che va ben oltre la dimensione economica e produttiva, rappresentando una scelta precisa di valorizzazione delle aree interne della Sicilia, di creazione di opportunità occupazionali e di recupero dell’identità rurale del territorio.

La nuova responsabilità affidata a Totò Navarra si inserisce dunque in un percorso coerente con la filosofia imprenditoriale della famiglia. Alla guida della Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria, il giovane nisseno sarà chiamato a promuovere un patrimonio che ha come punto di riferimento l’unica DOCG siciliana, mettendo in relazione produzione vitivinicola, turismo, cultura, paesaggio e identità territoriale.

Ad affiancarlo nel nuovo Consiglio di amministrazione saranno Riccardo Vella, vicepresidente; Paolo Occhipinti, segretario e tesoriere; Giovanni Gurrieri, Baldo Palermo e Achille Alessi.

Il neopresidente ha manifestato entusiasmo per il nuovo incarico, sottolineando l’importanza di una squadra capace di integrare l’esperienza degli imprenditori del settore con la preparazione e l’energia delle nuove generazioni. Tra le priorità, il consolidamento della collaborazione tra le aziende e lo sviluppo dell’offerta enoturistica del Sud Est siciliano.

Per Caltanissetta, la nomina di Totò Navarra rappresenta anche un motivo di orgoglio. In un territorio troppo spesso raccontato attraverso le sue criticità, lo spopolamento e la fuga dei giovani, la storia della famiglia Navarra offre una narrazione diversa: quella di chi ha avuto il coraggio di partire, la determinazione di ritornare e la capacità di costruire nuove prospettive nella propria terra.

Tre generazioni, tre differenti sensibilità imprenditoriali, ma un unico filo conduttore: il profondo legame con le proprie origini.

Un DNA tutto nisseno che oggi, attraverso il giovane Totò Navarra, trova una nuova espressione ai vertici di una delle realtà più rappresentative del panorama enoturistico siciliano.