REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Napoli sbatte sul muro del Sassuolo, che torna a fare punti dopo oltre due mesi. Gli uomini di Roberto D’Aversa, infatti, impongono lo 0-0 ai campani nel match del Mapei Stadium, valido per la tredicesima giornata di Serie A 2026/2027. Un pari che permette ai neroverdi di muovere la classifica ma che alla squadra di Allegri serve a ben poco.

I padroni di casa provano a partire forte con una conclusione dopo 13″ di Laurientè che, però, non inquadra lo specchio della porta. La compagine azzurra non si lascia intimidire e prova a prendere in mano le redini della partita, ma all’11’ rischia grosso su un cross di Laurientè per Bowie, che viene anticipato da un provvidenziale intervento di Rrahmani. I ritmi di gioco non sono particolarmente alti, tant’è che nessuna delle due squadre riesce a creare grandi affanni ai portieri avversari. La prima vera chance degli ospiti arriva al 37′, con una conclusione sul primo palo di Lang, che viene deviata in corner da Muric. Una prima frazione di gara non brillante, dunque, si conclude sullo 0-0.

Il Napoli non ha un grande approccio in avvio di ripresa, così i ragazzi di Roberto D’Aversa provano ad approfittarne al 50′ con un tiro da fuori di Thorstvedt, deviato in corner da Rrahmani. Cinque minuti più tardi, però, sono i campani ad andare molto vicini al vantaggio con lo stesso Rrahmani che, tutto solo in area piccola, si divora una clamorosa occasione calciando addosso a Muric. Il Sassuolo continua a difendersi con ordine, mentre gli ospiti aumentano il forcing per andare a caccia del gol. Al 76′ Anguissa prova a ripetere la prodezza fatta con la Roma, ma trova l’opposizione di Idzes. All’82’ il neo-entrato Giovane lascia partire un insidioso cross che attraversa tutta l’area, senza che Hojlund riesca a piazzare la zampata vincente. In pieno recupero Lang compie una grande giocata e calcia sul primo palo, ma Muric si supera e salva il risultato. Sull’azione successiva gli ospiti protestano per un presunto fallo di mano di Caleta-Car su colpo di testa di Lucca ma Guida, anche dopo una revisione al Var, conferma la sua decisione iniziale e non assegna alcun calcio di rigore. Al termine dei 4′ di recupero arriva il triplice fischio, che sancisce il definitivo 0-0 del Mapei Stadium. Sabato il Napoli di Allegri ospiterà il Lecce al Maradona; per gli emiliani, invece, è in arrivo l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma giovedì all’Allianz Stadium.

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