Sabato 5 dicembre 2026 alle ore 19:00 lo spazio IKIGAI di Enna bassa via Giuseppe Fava n° 41 ospiterà un evento dal titolo “Vernissage esoterico “oltre il velo…. dietro le origini dell’umanità”. Evento che fonde una mostra a cura di Sotir e temi esoterici. L’evento consisterà in un dialogo tra il titolare dello spazio IKIGAI Malko Mentastro e Sotir, temi che spazieranno dalle origini storiche dell’umanità al significato dell’esse umano nell’universo. Sotir porterà in mostra le ultime opere del suo percorso artistico che include riflessioni sul passato-presente-futuro del nostro genere umano e oltre.L’evento è gratuito per partecipare è gradita prenotazione al seguente link: https://forms.gle/ynBz3EAWtjKuL3RaA

Oppure contattare i numeri 3313093195 Malko – 3280519632 SotirLo Spazio Ikigai è un luogo dedicato al benessere psicofisico, alla cultura e alla socialità (Caffè letterario) a Enna Bassa, in Via Giuseppe Fava 41. Ispirato alla filosofia giapponese dell’ikigai (la ricerca del senso e dell’armonia quotidiana), unisce attività corporee, relax e momenti conviviali in un unico ambiente.