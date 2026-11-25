ROMA (ITALPRESS) – A Lubiana, l’ultima passeggiata dell’anno può diventare un piccolo itinerario musicale. La capitale festeggia con quattro appuntamenti all’aperto: i palchi si distribuiscono tra Piazza del Congresso, Piazza Civica, Piazza Pogacar e Piazza della Rivoluzione Francese. Basta spostarsi di qualche strada per cambiare colonna sonora e scegliere la preferita per il conto alla rovescia. I festeggiamenti sono in programma dalle 21 del 31 dicembre alle 2.30 del 1° gennaio.

Sulla costa, il punto di ritrovo è invece piazza Tartini, a Pirano. Qui la notte di San Silvestro si trascorre a pochi passi dal mare, tra le facciate del centro storico e le luci delle feste.

Anche ai piedi delle Alpi Giulie, la mezzanotte si aspetta in piazza. A Kranjska Gora, l’appuntamento è dalle 22 del 31 dicembre in piazza dei Vincitori.

Sempre a Kranjska Gora, il 2 e 3 gennaio, la Coppa Vitranc porta sulla pista di Podkoren i protagonisti della Coppa del Mondo maschile, impegnati prima nello slalom gigante e poi nello speciale.

Il soggiorno può prendere anche un ritmo più raccolto: una ciaspolata guidata porta a scoprire i boschi dei dintorni quando è già buio, e un fascio di luce accompagna i passi sulla neve.

E per una vacanza con amici o familiari che condividono la passione per la neve, è possibile optare per lo slittino serale sul Krvavec e a Velika planina, il celebre altopiano dei pastori sopra Kamnik, che dopo il tramonto si mostra in una luce completamente diversa. Chi invece volesse aggiungere ancora qualche discesa all’anno appena trascorso trova lo sci serale nelle stazioni sciistiche di Kope e Rogla.

Dalle piste di Rogla, sul massiccio del Pohorje, si può raggiungere la vicina cittadina termale di Zrece per completare la giornata nell’acqua calda.

A Thermana Lako, sotto la grande cupola di vetro delle piscine termali, la notte di San Silvestro si trascorre tra un bagno nell’acqua calda e un ballo.

A Radovljica, in una casa del Cinquecento affacciata su piazza Linhart, il cenone porta invece la firma di Uro tefelin. Nel ristorante Hia Linhart, premiato con una stella Michelin e una stella verde, la cucina racconta provenienze e sapori sloveni. Dopo cena, la festa prosegue con la musica dal vivo in piazza Linhart.

-foto ufficio stampa Ente del Turismo Sloveno-

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