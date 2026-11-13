Bilancio Ue, Tüttő (CdR) “Combatteremo per le politiche di coesione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – I timori delle Regioni italiane sul prossimo bilancio Ue, che coprirà il periodo 2028-34, non sono un caso isolato in Europa. A dirlo è Kata Tüttő, presidente del Comitato europeo delle Regioni (CdR), nel corso di un’intervista per Primo Piano Europa, format tv dell’agenzia Italpress. “E’ una preoccupazione diffusa ovunque. Non riguarda solo l’Italia, non solo gli Amici della Coesione (gruppo informale composto da 17 Stati membri dell’Unione Europea e promosso dall’Italia, ndr). E’ presente anche in Germania, in Francia, in Austria, in Spagna”, ha spiegato, riferendo di aver analizzato la proposta di bilancio con i presidenti delle Regioni italiane e con diversi sindaci, tra cui quelli di Roma e Bologna.

Kata Tüttő ha ridimensionato la percezione dell’entità del bilancio comunitario: “Il bilancio europeo”, che è strutturato su un periodo di sette anni, “equivale a circa l’1% del PIL europeo, che significa circa 250 miliardi di euro l’anno. E’ più o meno il PIL di una regione italiana, come il Lazio”. La questione, ha osservato, non è quindi la dimensione, perché le risorse non cresceranno, ma “dove spendiamo questi soldi e chi decide dove vanno”.

Il punto più critico, secondo la presidente, è la proposta attualmente sul tavolo, che sembra mettere competitività e coesione in competizione, e affida quest’ultima ai governi nazionali, accorpandola ai fondi agricoli. “La politica di coesione è la politica di connessione dell’Unione europea”, ha ricordato, citando strade, trasporto pubblico, reti digitali ed energetiche, resilienza idrica, sostegno alle piccole e medie imprese e investimenti su asili nido, ospedali e scuole.

Con il nuovo schema, ha avvertito la presidente del CdR, “ci sarà una chiara competizione tra le priorità, perché i soldi sono sempre meno dei problemi”.

Restano garantiti i fondi per le regioni meno sviluppate, ma “non sappiamo che cosa accadrà alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate”. Il rischio è una “disconnessione” tra Bruxelles e i territori: “E’ una scelta politica pessima separare la progettazione da chi poi deve costruire ciò che è stato progettato a Bruxelles e dagli utenti”.

Kata Tüttő ha poi respinto le critiche dei cosiddetti Paesi frugali, secondo cui Coesione e Politica Agricola Comune sarebbero superate. “E’ una descrizione poco gradevole e non veritiera”, ha replicato, definendo la Pac “la prima politica europea di autonomia strategica”, perché legata alla sicurezza alimentare. “Bisogna avere la propria acqua, il proprio cibo, la propria energia, e tutto il resto viene dopo. Non venitemi a dire che costruire chip è più importante che produrre il proprio cibo”.

Quanto alla coesione, per la presidente è parte integrante del mercato unico, che “non può funzionare senza una politica che reinvesta parte dei guadagni del mercato unico, dato che i benefici arrivano in luoghi diversi da quelli in cui arrivano i costi”.

La politica di coesione è fondamentale anche per garantire il cosiddetto “diritto di restare”, su cui la Commissione – e in particolare il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto – lanceranno una strategia a inizio 2027. “Sei libero di muoverti, ma non deve essere un obbligo – ha sottolineato Tüttő-. Non deve essere una necessità perché non trovi lavoro, non trovi servizi pubblici, non c’è un alloggio”.

Sul negoziato tra i leader europei, che vedrà due appuntamenti cruciali entro fine anno, la presidente del CdR non ha dubbi: “Combatteremo fino all’ultimo momento”. E ha sottolineato l’unità dei rappresentanti locali: “Siamo molto uniti, indipendentemente dai partiti politici. Queste persone hanno una legittimità che deriva dai loro elettori”.

L’accordo, ha ricordato, è “responsabilità dei governi degli Stati membri”, e “l’Europa ha la capacità di trovare un compromesso”. Il CdR guarda con attenzione al gruppo degli Amici della Coesione: “L’Italia è in prima linea: il governo italiano è stato molto importante per preservare una politica europea di coesione autonoma e forte”. L’auspicio è che l’intesa finale non sia “un compromesso che tradisce la promessa di prosperità condivisa e rinuncia alla politica di coesione”.

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