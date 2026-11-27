MILANO (ITALPRESS) – Autostrada del Brennero S.p.A. punta a trasformare l’asse dell’A22 nel primo “Green Corridor” d’Europa, un’infrastruttura a zero emissioni e zero incidenti fondata su un’integrazione sistemica tra gomma, ferro, acqua e aria. A tracciare la rotta è l’amministratore delegato della società concessionaria, Diego Cattoni, in un’intervista rilasciata all’Agenzia Stampa Italpress. L’arteria autostradale si sviluppa per 314 chilometri da Modena al confine di Stato del Brennero, attraversando quatto regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. “E’ una direttrice strategica per i 700 miliardi di import-export nazionale: colleghiamo il potente sistema produttivo italiano con il centro Europa e la Germania”, spiega Cattoni. “Siamo lo strumento necessario per il trasporto merci di quest’area e dobbiamo continuare a crescere, garantendo lo sviluppo anche tramite l’adeguamento con la terza corsia”. Sul fronte dell’intermodalità, il gruppo si distingue per una presenza diretta nel settore ferroviario con tre società e circa 800 dipendenti, risultando il secondo operatore nazionale dopo Mercitalia. “Lungo l’asse del Brennero c’è una mole di merci che l’autostrada da sola non può sopportare: la ferrovia è indispensabile perchè la gomma possa convivere e continuare a sostenere l’economia”, evidenzia l’ad. Cattoni aggiunge che la visione spazia dall’acqua all’aria: “Investiamo sul porto fluviale di Valdaro a Mantova per il collegamento con l’Adriatico e prevediamo nel piano della nuova gara la realizzazione del primo casello autostradale posizionato direttamente all’interno di un aeroporto, quello di Verona”. In merito alla finanza di progetto presentata per la nuova concessione autostradale, Cattoni sottolinea l’ampiezza dell’orizzonte temporale: “Abbiamo lavorato su una visione a 50 anni. Il piano porterà ad avere la prima autostrada Green Corridor d’Europa, un’infrastruttura a incidenti zero ed emissioni zero”. Per azzerare l’impatto ambientale, la società fa leva su elettrico e idrogeno verde, forti dell’esperienza avviata nel 2014 con la realizzazione del primo impianto italiano di produzione da fonti idroelettriche. “Vogliamo essere stimolatori dell’offerta per guidare la domanda di veicoli puliti, sia realizzando fino a 9 stazioni di ricarica a idrogeno dedicate anche ai mezzi pesanti, sia offrendo la ricarica elettrica lungo l’asse a un prezzo scontato di circa la metà rispetto alla rete ordinaria”. Sul capitolo sicurezza, a fronte di un’incidenza dell’errore umano pari al 95% dei sinistri stradali, l’obiettivo “zero incidenti” viene perseguito con la digitalizzazione e la guida autonoma. “Attraverso sensori, telecamere e rete 5G, l’autostrada è in grado di vedere l’intero percorso e regolare i flussi tramite un software centrale. Con il progetto europeo di Track Platooning abbiamo testato convogli di camion guidati a distanza dal sistema: in prospettiva le fasi avanzate non richiederanno presenza umana a bordo, azzerando l’incidentalità e rendendo il traffico più fluido senza occupare ulteriore suolo”. Spazio anche alle innovazioni sul piano tariffario e di gestione delle corsie: “Oggi il pedaggio è identico a qualsiasi ora. Sfruttando la tecnologia del telepedaggio si potrebbe introdurre una tariffazione dinamica, abbassando in modo significativo i prezzi nelle ore notturne per alleggerire i picchi diurni. Allo stesso modo, si possono ipotizzare modelli tariffari differenziati in base all’occupazione delle corsie di marcia”. Infine, l’amministratore delegato richiama l’attenzione sulle dinamiche internazionali che spingono il traffico lungo la A22: “Variabili esogene come il raddoppio del Canale di Suez – che spinge gli armatori a scaricare nei porti del sud Europa ed italiani come Ravenna e Trieste – o i corridoi agricoli aperti dall’Ucraina dal dry port di Cekovoronda convogliano grandi volumi verso il Brennero. Il nostro compito è conoscere questi fenomeni per non subirli, intercettando le merci fin dall’origine per caricarle sui treni”.(ITALPRESS).

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