(Adnkronos) – La recente interruzione dei servizi di Microsoft 365 ha segnato il punto più critico mai registrato dall'infrastruttura dell'azienda, arrivando a rendere non responsivi oltre l'80% dei server nel momento di massima crisi. Di fronte a un blocco di questa portata, i vertici di Redmond hanno dichiarato lo stato di Code Red, una procedura d'emergenza che distoglie un gran numero di ingegneri dalle mansioni ordinarie per concentrare ogni risorsa disponibile sulla gestione e sulla prevenzione di guasti futuri. Secondo quanto emerso da una comunicazione interna visionata da Reuters, il presidente di M365 Core, Jason Henderson, ha definito l'accaduto come l'incidente con il maggiore impatto sull'utenza nella storia di Exchange Online. Mai prima d'ora così tanti clienti erano rimasti privi della posta elettronica per un lasso di tempo tanto prolungato. Lo stesso dirigente ha riconosciuto davanti allo staff che sia la natura del problema sia i tempi impiegati per risolverlo sono risultati inaccettabili, imponendo ai gruppi di lavoro la massima priorità operativa. L'analisi interna condotta durante la revisione dell'emergenza ha evidenziato come il componente interessato dal guasto avesse registrato l'equivalente di circa dieci anni di malfunzionamenti tollerabili, secondo quanto riferito da Charles Lamanna, vicepresidente esecutivo per Copilot, Agents e Platform. A rallentare ulteriormente le operazioni di ripristino ha contribuito la frammentazione dei sistemi interni, che ha disperso i dati diagnostici necessari a comprendere l'origine del problema. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'anomalia, i tecnici hanno dovuto scambiare oltre 11.000 messaggi suddivisi in undici diverse chat su Teams. Per evitare che una simile paralisi possa ripetersi, Microsoft sta ora sviluppando cinque approcci interconnessi mirati a velocizzare drasticamente la risposta agli imprevisti. Il traguardo fissato dall'azienda è riuscire a risolvere qualsiasi futuro incidente di questa natura in meno di un'ora.

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