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Vallelunga. Gran successo per il Gruppo Storico a Roccapalumba; e domenica si replica ad Alia

Redazione 1

Vallelunga. Gran successo per il Gruppo Storico a Roccapalumba; e domenica si replica ad Alia

Mar, 20/10/2026 - 07:47

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VALLELUNGA. Ancora un evento con protagonista il Gruppo Storico Città di Vallelunga. Il gruppo, che racconta le radici più autentiche di Vallelunga, è stato accolto in maniera davvero trionfale a Roccapalumba, mentre domenica prossima sarà presente ad Alia.

Il Gruppo Storico ha avuto modo di esibirsi e di riscuotere non pochi consensi per la sua eleganza ma anche per la capacità di ricostruzione storica che ha espresso. La sindaca Rosa Izzo ha sottolineato: “Far conoscere e custodire la nostra storia è il modo migliore per rafforzare la nostra cultura, il senso di identità e l’amore per la nostra terra! Oggi come sempre, autentici momenti di condivisione, gioia, allegria, emozione, Inclusione, storia, cultura, Riflessioni e tanto altro…sentimenti, emozioni e valori importanti per il passato il presente ed il futuro. In un mondo e in una società che sta andando a rotoli…dietro il corteo storico c’è un mondo da scoprire”.

Per la sindaca, un momento di gioia e soddisfazione per un Gruppo Storico che costituisce un fiore all’occhiello per l’intera comunità vallelunghese.

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