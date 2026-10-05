Terza Categoria. Riunione presso la Delegazione provinciale della Figc con le società e il delegato Giorgio Vitale

Si è svolta la riunione programmatica riservata alle società di Terza Categoria presso i locali della Delegazione Provinciale. Nel corso della riunione, il Delegato Giorgio Vitale, accompagnato dai più stretti collaboratori tra cui il segretario della Delegazione Gandoldo Pepe, ha illustrato gli aspetti tecnici e organizzativi del campionato, mentre il Vice Delegato Roberto Morgana ha intrattenuto gli astanti sul rapporto arbitri e società.

Nel corso della stessa sono state esposte da parte del Presidente della Sezione A.I.A. Mimmo Amico le modifiche regolamentari. Erano presenti le seguenti società: Asd Acquaviva Calcio, Altariva Riesi asd, Asd Atletico Mussomeli, Atletico San Cataldo, Scuola calcio del vallone A.S.D Bompensiere family, Asd Don Bosco Mussomeli, ASD Montedoro, A.s.d. Vallelunga.