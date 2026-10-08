Terza Categoria. Definito l’organico per il campionato con 9 squadre partecipanti; spiccano i derby di Riesi e Mussomeli

In vista dell’avvio del nuovo campionato di Terza Categoria, è stato reso noto l’organico delle squadre che parteciperanno all’edizione 2026/2027 del campionato di Terza Categoria. Saranno sempre due i posti previsti per il passaggio in Seconda categoria: per la squadra vincitrice del campionato e per quella che si aggiudicherà i play off che vedranno di fronte le squadre classificate dalla 2^ alla 5^ posizione.

Questo l’organico: Acquaviva Platani, Altariva Riesi, Atletico Mussomeli, Atletico San Cataldo, Bompensiere Family, Caterinese, Don Bosco Mussomeli, Montedoro e Polisportiva La Riesina. In questo contesto, spiccheranno due derby di sicuro interesse e valore come quelli di Riesi e di Mussomeli che si annunciano alquanto interessanti e carichi di passione e fede calcistica.