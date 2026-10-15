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Sparatoria in una scuola elementare in Oregon: diversi feriti, ucciso l’aggressore

AdnKronos

Sparatoria in una scuola elementare in Oregon: diversi feriti, ucciso l’aggressore

Gio, 15/10/2026 - 23:49

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(Adnkronos) – Ci sono alcuni feriti nella sparatoria avvenuta in una scuola elementare a Bend in Oregon. La scuola Silver Rail era stata evacuata, dopo la segnalazione di un uomo armato che, come riferito da un portavoce della polizia, è stato successivamente ucciso. Sul posto è intervenuto un ingente contingente di forze dell'ordine e personale di soccorso, ambulanze e un mezzo dei vigili del fuoco. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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