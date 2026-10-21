Sicilia, Anas: interventi sulle barriere di sicurezza delle Statali 115, 122 e 640

Nell’ambito delle attività di manutenzione della rete stradale in gestione, Anas prosegue gli interventi di sistemazione delle barriere di sicurezza lungo le strade statali 115 “Sud Occidentale Sicula”, 122 “Agrigentina” e 640 “Strada degli Scrittori”. I lavori rientrano nell’obiettivo dell’azienda di elevare gli standard di sicurezza della propria rete infrastrutturale siciliana, a tutela degli automobilisti che la percorrono.

Le lavorazioni sono organizzate per contenere i disagi agli utenti, garantendo al contempo la sicurezza del transito e del personale impegnato nei cantieri. Gli interventi interessano tratti saltuari di lunghezza inferiore a un chilometro. I tratti interessati ricadono lungo la SS 115, tra il km 163,200 e il km 259,700; la SS 122, tra il km 3,500 e il km 38,100; e la SS 640, tra il km 8,680 e il km 9,700.

Durante le lavorazioni, la circolazione sarà gestita con l’ausilio di semafori e movieri per agevolare il transito in corrispondenza dei cantieri e limitare i disagi. Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le indicazioni del personale presente.