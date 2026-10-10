Serie D. Nissa: a Ragusa per vincere e arrivare al massimo per la supersfida di domenica prossima al “Tomaselli” con la Reggina

Confermare le buone impressioni suscitate in occasione del pari di Barcellona Pozzo di Gotto contro la Nuova Igea Virtus cercando di tradurle in vittoria che sarebbe anche la prima della nuova gestione targata Moschella. E’ sostanzialmente questa la missione che si propone di portare a termine domenica 11 ottobre la Nissa di mister Moschella sul campo del Ragusa (ore 15). Un’intenzione in qualche modo supportata anche dal fatto che il Ragusa fin qui visto all’opera in campionato non sembra essere lontano parente della Nuova Igea Virtus.

Gli iblei hanno 2 punti in classifica e veleggiano nelle zone basse di una graduatoria che, al momento, li vede penultimi in classifica con 2 pari e 4 sconfitte. Numeri che non sono certo incoraggianti, al pari dei 4 gol fatti in 6 gare e dei 9 subiti. Insomma, il Ragusa non sembra proprio attraversare un gran bel momento in campionato. Tuttavia, questi numeri non devono in alcun modo far perdere di vista il fatto che il Ragusa, in campionato, qualche colpo deve pur batterlo. E allora, ecco che appare necessario in casa Nissa mantenere la massima attenzione rispetto ad una trasferta da non sottovalutare nè prendere sottogamba.

La Nissa, che al momento veleggia in pieno centroclassifica con 8 punti, non può perdere altro tempo calcistico e altri punti per strada. Se la squadra del presidente Giovannone intende risalire la china in classifica lo deve fare in gare come questa con il Ragusa. Anche perchè domenica prossima al “Tomaselli” arriverà la capolista Reggina. Presentarsi con 11 punti in saccoccia e non con 9 potrebbe costituite una bella iniezione al morale di una Nissa che, con tutto il rispetto per gli avversari, può e deve occupare ben altre posizioni di classifica.

Sarà interessante capire se mister Moschella riproporrà l’esterno Giuseppe Cataldi (nella foto) che tanto, e bene, ha impressionato l’ambiente biancoscudato al suo esordio in campionato. Il talento nisseno è un autentico vulcano che non vede l’ora di eruttare tutta la sua tecnica sul campo per contribuire alla causa della squadra della sua Città! In ogni caso, per la gara di domenica, in attacco dovrebbe essere riconfermato non solo Di Grazia, ma anche la coppia Panattoni – Terranova.

Da segnalare, nel frattempo, che la società ha messo a segno un bel colpo di mercato. Dalle giovanili del Napoli è infatti arrivato alla Nissa il difensore centrale Walter Cauteruccio. Campano, classe 2007, il ragazzo s’è fin qui contraddistinto per una certa versatilità, e questo lo rende un elemento potenzialmente interessante sul piano tecnico tattico. Per il resto, a seguito del divieto di vendita dei biglietti della partita ai tifosi della provincia di Caltanissetta, la gara tra Ragusa e Nissa non vedrà la presenza sugli spalti dello stadio di casa dei tifosi della Nissa. Arbitrerà Ragusa – Nissa Giovanni Curcio di Siena con guardalinee Salvatore Girolamo Cucci di Trapani e Alessandro Rallo di Marsala.