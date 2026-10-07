Serie D. Niente trasferta domenica 11 ottobre per i tifosi della Nissa a Ragusa: disposto divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Caltanissetta

Niente trasferta di Ragusa per i tifosi della Nissa domenica 11 ottobre. Lo ha reso noto la stessa società Nissa Fc in un comunicato nel quale ha detto che, in vista della gara in programma domenica prossima contro il Ragusa Calcio, è stato notificato alla Società il provvedimento adottato dalla Prefettura di Ragusa, con il quale è stato disposto il «divieto di vendita dei biglietti a tutti i residenti nella provincia di Caltanissetta».

La società biancoscudata, prendendo atto del provvedimento dell’Autorità competente, ha informato pertanto i propri sostenitori che i residenti nella provincia di Caltanissetta non potranno acquistare i biglietti per la suddetta gara, invitando nel contempo la propria tifoseria a prendere visione della disposizione e ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito da parte delle Autorità competenti.