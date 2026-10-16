Serie D. Al “Tomaselli” la Nissa cerca un punto di svolta nella supersfida contro la capolista Reggina

C’è attesa per la sfida che domenica 18 ottobre, dalle 15, vedrà di fronte la Nissa contro la capolista Reggina. Un match, quello del “Tomaselli”, che si annuncia importante per la classifica e le ambizioni di entrambe le squadre. Le due contendenti non arrivano lanciate a questo appuntamento. La Nissa, dopo il cambio sulla panchina, nelle ultime due gare ha conquistato due punti che le hanno fatto perdere ulteriori posizioni importanti in classifica. La Reggina, invece, dopo un super avvio che l’ha vista balzare in testa nel girone a punteggio pieno, nelle ultime due gare ha frenato perdendo con il Trapani fuori casa per poi pareggiare in casa con la Vibonese. Insomma, almeno sulla carta, e in attesa del responso di domenica, non si può certo dire che le due favorite del girone arrivino in condizioni ideali a questo atteso confronto.

In casa Nissa, manco a dirlo, l’obiettivo è la vittoria, un colpo grosso, un successo pesante che, oltre ad essere il primo per Moschella sulla panchina biancoscudata, possa proiettare l’ambiente intero verso un superiore e non episodico salto di qualità. Attualmente i punti che separano la capolista Reggina dalla Nissa sono 7. Riuscire a vincere e ad accorciare a – 4 il distacco dalla vetta sarebbe ossigeno puro per i biancoscudati. Ma per centrare una simile impresa ci vorrà la miglior Nissa di questa stagione. Di certo, non quella che ha perso con Avola e Vibonese, né quella dei 3 pari con Licata, Ragusa e Nuova Igea Virtus. Domenica, insomma, occorre alzare l’asticella: una squadra come la Reggina, d’altronde, come dimostrato anche negli ultimi precedenti, non si batte certo con i proclami e nemmeno con le buone intenzioni.

La Reggina sa benissimo di dover affrontare una Nissa alla ricerca di un punto di svolta in campionato. Per domenica potrà contare su due ex d’eccezione come Di Grazia e Fofana. Di contro la Reggina avrà tra le frecce del suo arco anche un ex d’eccezione come Rotulo. Sarà inoltre, quella di domenica, la prima sfida sull’asse Giovannone – Lotito. A proposito di presidente, Luca Giovannone, alla vigilia del big match di domenica ha invitato i tifosi a riempire il “Tomaselli” e a diventare un fattore per la Nissa. La società ha indetto la Giornata biancoscudata, per cui non saranno validi gli abbonamenti.

Questi i prezzi:

Tribuna centrale (arancione ed élite) 35 euro

Tribuna centrale (gialla) 30 euro

Tribuna centrale (rossa) 25 euro

Tribuna “BLU” laterale 18 euro (15 euro ridotto)

Curva Nord 12 euro (8 euro ridotto)

Curva Sud (settore ospiti) 12 euro

Tutti i prezzi sono comprensivi di 2 euro di costi di commissione. Sono disponibili 2500 posti in tribuna laterale e 100 posti in tribuna centrale. I biglietti sono ridotti per over 67, donne, ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Ridotto Baby: valido per ragazzi con età inferiore a 10 anni. È possibile acquistare il biglietto presso Nissa Store entro sabato 17 ottobre 2026. Se il biglietto verrà acquistato in biglietteria la domenica, il prezzo sarà intero. I tagliandi sono acquistabili anche online al seguente indirizzo internet: https://www.liveticket.it/nissafc. La vendita libera è prevista:

– Sabato 17 ottobre: presso il Nissa Store, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30

– Domenica 18 ottobre: presso lo stadio “Marco Tomaselli”, a partire dalle ore 13:00. Arbitrerà Nissa – Reggina Mario Leone di Avezzano, con guardalinee Leonardo Grimaldi di Bari e Roberto Lembo di Valdarno.