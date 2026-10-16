Seconda Categoria. Terranova e Delia puntano l’alta classifica, la Caterinese a caccia della prima vittoria in campionato

Nel campionato di Seconda Categoria, girone G, anticipo sabato 17 ottobre tra i gelesi del Terranova e l’Atletico Rosolini. Per la compagine gelese di Paolo Comandatore un match da vincere per conquistare ulteriori punti per consolidare una già buona classifica. Il match prenderà il via alle 18 dal momento che, prima di questo incontro, il Vincenzo Presti ospiterà la gara tra Real Gela e Casmenarum. Arbitrerà Terranova – Atletico Rosolini Diego Riccardo Cuva di Agrigento.
Domenica, poi, altri due appuntamenti in Seconda categoria con le due nissene del girone B. Nel primo il Delia, che ha già conquistato 6 punti, affronta l’insidiosa trasferta agrigentina di Montallegro contro il Bovo Marina con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria in campionato. Arbitrerà l’incontro Agostino Milioto di Agrigento. La Caterinese, infine, sarà di scena fuori casa sul campo del Città di Campofelice in un confronto nel quale la compagine caterinese proverà a conquistare la prima vittoria in questo campionato. Arbitrerà Città di Campofelice – Caterinese Manfredi Teresi di Palermo.