Seconda Categoria. Nel girone B vince il Delia 0-2 con l’Atletico Agrigento; sconfitta per la Caterinese a Cerda; nel girone G s’impone il Terranova Gela

Nel campionato di Seconda Categoria, girone B, la Caterinese ha perso 4-2 sul campo del Soccer Team Cerda. Alla squadra caterinese non sono bastati i gol di Cordaro e Mammolito per pareggiare il conto di quelli realizzati dai padroni di casa in gol con Panzarella, Fusco e Lanza.

Ha invece conquistato la sua prima vittoria in campionato il Delia che ha superato fuori casa l’Atletico Agrigento 0-2. I gol che hanno deciso il match sono stati segnati ad inizio del primo tempo. Al 9′ è stato Peres a portare in vantaggio i deliani che hanno poi raddoppiato al 14′ con l’ottimo Bancheri. Due gol che hanno permesso ad un ottimo Delia di conquistare la sua prima vittoria stagionale in questo campionato.

La classifica del girone B vede: Ribera e Real Favara 6 punti, Polisportiva Caccamo, Bovo Marina, Delia, Cerda, Campofelice Roccella 3 punti, River Platani 2, Caterinese, Atletico Agrigento, Us Trabia 1, Saraceno Ravanusa 0.

Nel girone G di Seconda Categoria, invece, l’unica rappresentante, il Terranova Gela, ha battuto 3- 2 il Vittoria. Un match d’altri tempi tra i gelesi e i vittoriesi, con i primi che hanno segnato con Vella, Iapichello e Ardore; per il Vittoria, in gol Palacino e Brullo, ma i loro gol non sono bastati. Il Terranova ha ora 3 punti in classifica: Real Villasmundo e Atletico Fream Soccer 6 punti, Sporting Eubea, Rosolini, Motia 4, Sanconitana, Atletico Rosolini, Scicli, Terranova 3, Vittoria, Real Pachino e New Erea 1, Canicattinese e Borgo Vittoria 0.