Seconda Categoria. Il Delia supera 2-0 il Cerda, Caterinese battuta di misura 1-2 in casa; vittorioso il Terranova Gela

Nel campionato di Seconda Categoria, risultati a corrente alternata nei due gironi nei quali militano le tre Nissene impegnate in questa categoria. Nel girone B, che comprende al suo interno le nissene Delia e Caterinese, il Delia ha superato il Cerda con un secco 2-0. Le due reti decisive sono maturate nei primi 8 minuti di gioco. Prima Princiotta ha portato i deliani in vantaggio, dopo di che Fonti ha raddoppiato. Un uno – due che s’è rivelato non più recuperabile per i palermitani che hanno lottato sino all’ultimo senza tuttavia riuscire a recuperare il risultato. Il Delia è così salito a quota 6 in classifica al 2° posto.

Ha invece perso 1-2 la Caterinese al cospetto degli agrigentini del Bovo Marina Montallegro. Gli ospiti sono andati a segno con Geraci e Zambito in una partita nella quale, nonostante il sostegno deli pubblico di casa, la Caterinese non è riuscita a riequilibrarne il risultato che, alla fine, ha arriso alla squadra ospite. La Caterinese di mister Falzone è ora ferma a quota 1 in classifica dopo 3 turni di campionato.

Questa la classifica del girone B: Ribera e Real Favara 9, Bovo Marina e Delia 6, River Platani 5, Caccamo 4, Campofelice e Cerda 3, Atletico Agrigento 2, Caterinese, Saraceno e Trabia 1.

Nel girone G, invece, gran bella vittoria del Terranova Gela di Paolo Comandatore. I giallorossi si sono imposti 1-3 sul Borgo Vittoria con le reti nel finale di Ardore, Vella e Di Maggio. Un tris vincente che ha permesso di vanificare la rete dei ragusani con Gravina. Con questa vittoria il Terranova Gela è salito a quota 6 in classifica in virtù di due vittorie conquistate nelle prime tre gare di campionato nel girone G.

Questa, infine, la classifica: Villasmundo e Atletico Soccer 9, Sporting Eubea 7, Scicli e Terranova 6, Rosolini, Motia e Real Pachino 4, Sanconitana 3, Vittoria e New Erea 1, Canicattinese e Borgo Vittoria 0. (Foto Delia Calcio)