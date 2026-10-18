Seconda Categoria. Brilla la stella del Terranova Gela di Paolo Comandatore; sconfitte per Caterinese e Delia

Nel campionato di Seconda Categoria esulta solo il Terranova Gela (nella foto) che, nel girone B, ha battuto 2-1 l’Atletico Rosolini. Una vittoria, quella della squadra di Paolo Comandatore, maturata grazie alle reti di Vella prima e Ardore poi.

Un successo pesante per la compagine gelese che, in questo modo, s’è portata a quota 9 in classifica nel girone B del campionato di Seconda Categoria mettendo in mostra una qualità di gioco davvero notevole. Al momento il Terranova Gela è a quota 9 in classifica ed è seconda ad un solo punto di distanza rispetto alle due capolista Villasmundo e Sporting Eubea.

Questa la classifica del girone B dopo 4 giornate: Villasmundo e Sporting Eubea 10 punti, Terranova Gela e Atletico Dream Soccer 9, Rosolini e Scicli 7, Sanconitana 6, Vittoria 5, Motia Futura, Atletico Rosolini e Real Pachino 4, Canicattinese 3, New Erea 1, Borgo Vittoria 0.

Nel girone G, invece, quarta giornata da dimenticare per le due nissene Delia e Caterinese. Il Delia ha perso 2-1 sul campo del Bovo Marina di Montallegro. I deliani erano passati in vantaggio con la rete di Fonti, ma gli agrigentini sono riusciti a rimontare con la doppietta di Geraci. Il Delia, dunque, è rimasto fermo a quota 6 in classifica.

Non è andata meglio alla Caterinese che ha perso 1-0 sul campo del Città di Campofelice. In terra palermitana la sfida l’ha risolta una vecchia conoscenza del calcio dilettantistico siciliano come Gaetano Lo Coco: l’ex centravanti di Sancataldese e Serradifalco, ha risolto al suo esordio in questo campionato una sfida che s’era fatta parecchio equilibrata. La Caterinese è ora ultima in classifica nel girone B di Seconda categoria.

Questa la classifica del girone B: Ribera e Real Favara 12 punti, Bovo Marina 9, Delia e Città di Campofelice 6, River Platani 5, Polisportiva Caccamo e Cerda 4, Atletico Agrigento 3, Saraceno e Unione Sportiva Trabia 2, Caterinese 1.