Santa Caterina. Presentata la 10^ edizione de “Le vie dei Tesori”: il 25 ottobre ciclopasseggiata e visita del Castello del Piraino

SANTA CATERINA. Si è svolta la conferenza di presentazione della decima edizione “Le Vie dei Tesori” di Caltanissetta, un’importante iniziativa che quest’anno coinvolgerà anche Santa Caterina Villarmosa.

Il 25 ottobre, una ciclopasseggiata, organizzata anche in collaborazione con Legambiente, partirà da Caltanissetta per raggiungere il nostro paese. I partecipanti visiteranno il “Castello del Piraino”, dove sarà possibile ammirare una piccola mostra dedicata ai ricami di Santa Caterina Villarmosa a cura della dott.ssa Rosanna Cicero, e successivamente il laboratorio dell’azienda agricola biologica “Le Antiche Tradizioni – Lavanda di Sicilia” di Luisa Montalto, con una degustazione di prodotti tipici.

Come ha sottolineato il sindaco Giuseppe Natale, tale evento sarà l’occasione preziosa per raccontare e valorizzare il territorio caterinese, le tradizioni e le eccellenze, aprendole a nuovi visitatori e condividendone la bellezza.