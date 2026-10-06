San Cataldo. Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”: il 7 ottobre c’è la Finale del 10° Torneo

SAN CATALDO. Domani sera, Mercoledì 7 ottobre, presso i locali della Nuova Locanda di San Cataldo, si giocherà la Finalissima del 10° Torneo organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”, evento molto importante per il Club in quanto al termine, con la posizione nella classifica finale, si assegneranno ad ogni giocatore i punti Ranking necessari per l’ingresso nella squadra che rappresenterà “Il Pifferaio” al prossimo Campionato Nazionale a Squadre di Arenzano (Genova) in programma il 21 e 22 novembre.

La missione principale, infatti, per ogni Club Ufficiale di Risiko, è quella di programmare le varie attività di gioco in funzione di questo importantissimo evento Nazionale, che si svolge in genere nell’ultima parte di ogni anno agonistico, e che coinvolge tutti i giocatori del Club che vivono l’ingresso in squadra, e la possibilità di rappresentare i propri colori sfidando come quest’anno i giocatori degli altri 32 club ufficiali presenti nel Territorio Nazionale, come il massimo onore e piacere di appartenere a questa bellissima realtà ludica. Squadra che normalmente conta dai 4 ai 6 giocatori per ogni spedizione, come ad esempio per l’anno scorso quando a Bergamo, alla sua prima uscita Nazionale come neo Risiko Club Ufficiale appena promosso, “Il Pifferaio” ha raggiunto un ottimo sedicesimo posto sulle 30 squadre partecipanti con 4 giocatori rappresentanti Alessio Sansoni, Mariella Brucculeri, Fabrizio Butera e Gianluigi Orlando.

Qualche parola sui finalisti che si sfideranno domani sera. Alessio Sansoni, referente fondatore del Club ormai quasi 2 anni fa, è il giocatore con più esperienza con ormai 13 anni nel circuito del Risiko da Torneo, che ha nel proprio curriculum di gioco la partecipazione a tantissimi tornei individuali e a squadre regionali e Nazionali. Non è necessaria, tuttavia, così tanta esperienza per imparare a vincere in questo gioco ed infatti gli altri giocatori della sfida, sebbene con molti meno anni di attività, hanno comunque raggiunto bellissimi traguardi in poco tempo. E’ il caso di Gianluigi Orlando, che si è unito al progetto del “Risiko Club Il Pifferaio” quasi subito dopo la sua costituzione, dando il suo prezioso contributo alla crescita del Club, e che in tempi recenti ha raggiunto ottimi risultati con le finali sia dei tornei interni che dei tornei nazionali che si sono svolti in Terra di Sicilia, come il Raduno di Risiko di Caltanissetta nel Luglio scorso e il Master di Risiko di San Cataldo del 13 settembre scorso. Fabrizio Butera, anche lui gioca da quasi 2 anni e in poco tempo ha maturato moltissimo il suo stile di gioco vincendo 2 tornei interni e raggiungendo varie semifinali e finali di eventi nazionali, come ad es. il Master di Risiko di Palermo dell’anno scorso dove è arrivato terzo. Infine Gabriele Taschetti, giovane giocatore del Risiko Club Ufficiale Eclettica di Caltanissetta, ed anche lui ha vinto un torneo interno nel suo Club e raggiunto varie semifinali dei tornei interni.

Nella serata di domani sera saranno anche organizzati dei tavoli di amichevoli classificate ai quali tutti possono partecipare, basta essere appassionati di questo splendido gioco di società, che unisce la strategia alla fortuna, il divertimento all’amicizia che si consolida nel tempo.

Chiunque vorrà partecipare alla serata della Finale del 07 ottobre, con le partite di amichevoli che si organizzeranno, e in generale alle attività di gioco del RCU Il Pifferaio, potrà contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.