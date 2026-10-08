San Cataldo. Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”: Alessio Sansoni vince la Finale del 10° Torneo

SAN CATALDO. Si è svolta la finalissima del 10° Torneo “L’ultimo treno per Genova”, organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo. Nei luminosi e accoglienti locali della Nuova Locanda, sede abituale delle attività del Club, con altre persone presenti in sala che si sono avvicinate ai tavoli da gioco incuriosite e affascinate dai colori e dai movimenti in plancia, i 4 finalisti e altri 8 giocatori che si sono seduti in 2 tavoli di amichevoli classificate, hanno dato vita ad una spumeggiante serata finale di questo avvincente 10° torneo di Risiko, il 6° grande evento annuale tra 4 tornei interni, un Master nazionale, e un open regionale. E la stagione non è ancora finita in quanto a breve oltre ad un altro torneo interno, inizieranno i vari tornei regionali e nazionali a squadre e il campionato regionale individuale che eleggerà il nuovo campione di Risiko da Torneo in Sicilia.

La serata è iniziata con l’abituale cena conviviale tra i vari giocatori presenti e a seguire sono iniziate le partite. Nella finale si sono affrontati Alessio Sansoni, Fabrizio Butera, Gabriele Taschetti e Gianluigi Orlando. Verso le 21.30 l’avvio del tempo di gioco, che ricordiamo è di circa 2 ore per ogni partita, e dopo un’equilibratissima e combattutissima sfida, al termine del tempo il risultato ha premiato Alessio Sansoni che vince di un solo punto sul secondo classificato Fabrizio Butera, per un punteggio di 51 a 50. Più distaccato al terzo posto Gianluigi Orlando con 38 punti e infine Gabriele Taschetti quarto con 25 punti. Al termine della partita le foto e le premiazioni finali insieme a tutti gli altri giocatori delle amichevoli che nel frattempo sono arrivate anche loro a conclusione, con la vittoria di Mariella Brucculeri con il Risiko e di Lillo Maira con un punteggio vicino al Risiko.

Il vincitore Alessio Sansoni, dopo un secondo posto, due terzi e quattro quarti posti nelle varie finali dei tornei interni che in questi due anni ha sempre raggiunto, vince finalmente il suo primo torneo a San Cataldo, di un punto su Fabrizio Butera che di Tornei ne ha vinti ben 2, nelle due finali disputate. Gianluigi Orlando con questo terzo posto aggiunge un’altra medaglia nella terza finale disputata così come Gabriele Taschetti, nella seconda finale per lui. Bravissimi tutti e 4 i finalisti che hanno giocato una partita veramente da manuale del Risiko, con colpi di scena ad ogni turno e la possibilità della vittoria in mano ad ogni giocatore. Terminato questo decimo torneo, e in attesa di ripartire con il successivo, i Pifferai si concederanno una o due settimane di amichevoli classificate, che daranno anche la possibilità, ai nuovi giocatori che si sono recentemente avvicinati a questa bellissima realtà ludica, di migliorare le loro strategie e le loro abilità per competere con i giocatori più esperti.

Chiunque vorrà partecipare alle serate di amichevoli classificate, e in generale alle attività di gioco del RCU Il Pifferaio, potrà contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.