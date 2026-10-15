San Cataldo. Le Spighe: “I cittadini partecipino al Consiglio del 19 ottobre per chiedere risposte chiare su sicurezza, decoro e qualità della vita della nostra comunità”

SAN CATALDO – Lunedì 19 ottobre, alle ore 18:00, il Consiglio Comunale di San Cataldo sarà chiamato a discutere l’Ordine del Giorno presentato dagli 11 Consiglieri di opposizione sul tema della manutenzione delle strade comunali, urbane ed extraurbane, e della manutenzione straordinaria del cimitero. Il Movimento Civico Le Spighe rivolge un appello a tutti i cittadini: partecipare numerosi alla seduta consiliare per chiedere risposte chiare, impegni precisi e tempi certi su questioni che riguardano la sicurezza, il decoro e la qualità della vita della nostra comunità.

“Con la variazione di bilancio approvata all’unanimità il 30 settembre scorso – si legge in una nota che riceviamo e pubblichiamo – sono state destinate € 66.390,39 alla manutenzione delle strade comunali, urbane ed extraurbane, e € 285.627,61 alla manutenzione straordinaria del cimitero. È importante precisare che le risorse destinate alle strade si aggiungono a quelle già previste in bilancio: non si tratta, dunque, di sostituire gli stanziamenti esistenti, ma di disporre di ulteriori somme da utilizzare concretamente per affrontare le tante criticità della viabilità cittadina e delle strade extraurbane.

Sono problemi che Le Spighe e gli altri gruppi di opposizione hanno denunciato e portato ripetutamente all’attenzione dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale. Sulla manutenzione stradale si è discusso anche della proposta di ricorrere a un mutuo da 800.000 euro, un’iniziativa che, tuttavia, è stata successivamente abbandonata dall’Amministrazione. Sul cimitero, invece, le ripetute segnalazioni sul degrado e sui rischi per la sicurezza sono state seguite da eventi drammatici, che hanno reso ancora più evidente l’urgenza di intervenire. Oggi le risorse sono state stanziate. Non possono esserci più alibi, rinvii o promesse generiche.

Non è più sufficiente prendere atto dei problemi o limitarsi ad annunciare stanziamenti. Occorre tradurre le risorse disponibili in atti amministrativi, procedure operative e cantieri effettivamente avviati. Per rendere il confronto realmente utile e ottenere risposte tecniche precise, l’Amministrazione potrà far partecipare alla seduta consiliare anche i responsabili degli uffici comunali competenti, affinché forniscano chiarimenti sullo stato delle procedure, sugli interventi programmati e sugli adempimenti ancora necessari. In ogni caso, al di là della loro eventuale presenza in aula, chiediamo che il Sindaco e la Giunta impartiscano agli uffici direttive chiare e puntuali, affinché siano individuati gli interventi da realizzare, definite le priorità, avviate senza ulteriori ritardi le procedure necessarie e stabiliti tempi certi per l’apertura e la conclusione dei lavori.

L’Amministrazione si assuma le proprie responsabilità e dia agli uffici indicazioni precise: i cittadini hanno diritto di sapere non soltanto quali lavori saranno eseguiti, ma anche chi dovrà attivarli e in quali tempi. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per trasformare una discussione consiliare in un’occasione concreta di responsabilità e controllo democratico. Non basta approvare le somme in bilancio: occorre spenderle bene, in tempi ragionevoli e rispondendo alle esigenze reali della città. L’appuntamento è per lunedì 19 ottobre, alle ore 18:00, in Consiglio Comunale. Invitiamo i cittadini a partecipare in massa, per pretendere risposte e impegni verificabili. San Cataldo non può più aspettare. Le risorse ci sono: adesso servono fatti, cantieri e scadenze certe”.