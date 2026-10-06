Salute

San Cataldo. Il 7 ottobre programmati interventi di disinfestazione e derattizzazione nel centro abitato

Redazione 1

San Cataldo. Il 7 ottobre programmati interventi di disinfestazione e derattizzazione nel centro abitato

Mar, 06/10/2026 - 21:06

Condividi su:

SAN CATALDO. Il sindaco e l’assessore all’ambiente Carmelo Zimarmani informano la cittadinanza che nell’ambito degli interventi programmati di igiene sanità pubblica, sul territorio comunale verrà eseguito il servizio di disinfestazione ambientale e derattizzazione. Il servizio sarà espletato dalle ore 22 di mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 7 di giovedì 8 ottobre 2026.

L’intervento rientrerà su tutto il territorio comunale diviso in 3 aree:

Area 1: P.zza Caratti – Decano / C.da Signi – Via E. Colombo – Santo Stefano – Santa Fara – Rosario – Santa Lucia – Don Bosco – Catena – Calvario – Giganti – Gabbare – Stazione – Vittime del Niscemi – Immobili Comunali.

Area 2: Convento – Madrice – Via Caltanissetta – Omobono – San Giuseppe – Santa Germana – Via Umberto I – Sant’Antonio – Via Regina Margherita – Piano Regolatore – P.zza Papa Giovanni XXIII – Piazza Risorgimento – Immobili Comunali.

Area 3: Cristo Re – Babbaurra – San Leonardo – Via Regina Margherita – Viale dei Platani – Viale Indipendenza – Mimiani – Belvedere – Santa Maria di Nazareth – Via Piave – Corso Sicilia – Monumento Campo Sportivo – Immobili Comunali. A titolo puramente precauzionale, si invita la cittadinanza a osservare i seguenti accorgimenti: chiudere infissi, porte e finestre nelle abitazioni; evitare di stendere il bucato all’esterno; ritirare le ciotole di cibo e acqua per animali domestici dai balconi o cortili e proteggere gli animali domestici all’interno delle proprie case; non sostare nelle piazze o nelle vie durante il passaggio dei mezzi; lavare accuratamente frutta e verdura eventualmente posizionata all’esterno delle abitazioni. Si comunica che i prodotti utilizzati sono di nuova generazione, formulati secondo norma e regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute, e non risultano nocivi per la salute umana se usati con le dovute cautele.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta