San Cataldo. Il 7 ottobre programmati interventi di disinfestazione e derattizzazione nel centro abitato

SAN CATALDO. Il sindaco e l’assessore all’ambiente Carmelo Zimarmani informano la cittadinanza che nell’ambito degli interventi programmati di igiene sanità pubblica, sul territorio comunale verrà eseguito il servizio di disinfestazione ambientale e derattizzazione. Il servizio sarà espletato dalle ore 22 di mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 7 di giovedì 8 ottobre 2026.

L’intervento rientrerà su tutto il territorio comunale diviso in 3 aree:

Area 1: P.zza Caratti – Decano / C.da Signi – Via E. Colombo – Santo Stefano – Santa Fara – Rosario – Santa Lucia – Don Bosco – Catena – Calvario – Giganti – Gabbare – Stazione – Vittime del Niscemi – Immobili Comunali.

Area 2: Convento – Madrice – Via Caltanissetta – Omobono – San Giuseppe – Santa Germana – Via Umberto I – Sant’Antonio – Via Regina Margherita – Piano Regolatore – P.zza Papa Giovanni XXIII – Piazza Risorgimento – Immobili Comunali.

Area 3: Cristo Re – Babbaurra – San Leonardo – Via Regina Margherita – Viale dei Platani – Viale Indipendenza – Mimiani – Belvedere – Santa Maria di Nazareth – Via Piave – Corso Sicilia – Monumento Campo Sportivo – Immobili Comunali. A titolo puramente precauzionale, si invita la cittadinanza a osservare i seguenti accorgimenti: chiudere infissi, porte e finestre nelle abitazioni; evitare di stendere il bucato all’esterno; ritirare le ciotole di cibo e acqua per animali domestici dai balconi o cortili e proteggere gli animali domestici all’interno delle proprie case; non sostare nelle piazze o nelle vie durante il passaggio dei mezzi; lavare accuratamente frutta e verdura eventualmente posizionata all’esterno delle abitazioni. Si comunica che i prodotti utilizzati sono di nuova generazione, formulati secondo norma e regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute, e non risultano nocivi per la salute umana se usati con le dovute cautele.