San Cataldo. Due gruppi di turisti, provenienti da Siracusa e Olgiate Comasco, alla scoperta delle bellezze della Città

SAN CATALDO. Pro Loco di San Cataldo si sta caratterizzando per un impegno sempre più crescente e significativo per la promozione del territorio e della comunità sancataldese. E così ecco che la città continua a essere meta di grande interesse culturale e storico. Negli ultimi giorni San Cataldo ha ospitato due splendidi gruppi di turisti che sono venuti a scoprire le sue bellezze: sabato pomeriggio un caloroso gruppo proveniente da Siracusa, sapientemente guidato da Azzurra Alessi, ha fatto tappa a San Cataldo per ammirare da vicino i nostri tesori storici e artistici, a partire dal suggestivo complesso monumentale di Piazza Calvario.

Questa mattina è stato il turno degli amici di Olgiate Comasco, la cittadina lombarda storicamente gemellata con San Cataldo. La loro visita è iniziata con il caloroso saluto istituzionale del Sindaco nel suo ufficio, per poi proseguire in un ricco tour che ha toccato Piazza Calvario, la Torre Civica dell’Orologio, la Chiesa Madre e la Chiesa del Purgatorio.