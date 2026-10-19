San Cataldo. Continua senza sosta la proficua sinergia tra Pro Loco e Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico

SAN CATALDO. Un nutrito gruppo di turisti provenienti dal Ragusano e dai comuni limitrofi ha visitato San Cataldo, accompagnato dal presidente della Pro Loco Salvatore Scarlata, alla scoperta dei luoghi di maggiore interesse storico e culturale della città. Ad accogliere i visitatori sono stati Claudio Arcarese e Giuseppe Burcheri, che hanno illustrato le più significative tradizioni della Settimana Santa sancataldese, soffermandosi in particolare sulla caratteristica saga dei Sanpaoloni nella Domenica di Pasqua e la suggestiva Processione dei Misteri del Venerdì Santo.

Nonostante le condizioni non adeguate dei locali che custodiscono questi preziosi patrimoni della tradizione cittadina, è stato possibile mostrare ai visitatori la straordinaria imponenza dei Sanpaoloni e la bellezza delle Vare, consentendo loro di apprezzarne da vicino il valore storico, artistico e devozionale. Una visita che, se da un lato ha suscitato grande entusiasmo tra i partecipanti, dall’altro ha reso evidente quanto sia ormai urgente intervenire per garantire ai Sanpaoloni ambienti di conservazione adeguati, in considerazione delle condizioni dei locali, che non appaiono più compatibili con una corretta tutela e conservazione di opere di tale importanza.

A tutti i partecipanti è stata inoltre donata una copia dell’opuscolo illustrativo Custodi di Memoria, affinché potessero portare con sé un ricordo della visita e una testimonianza delle tradizioni che rendono San Cataldo una città dalla forte e peculiare identità culturale. L’entusiasmo dei visitatori conferma ancora una volta il valore di questo patrimonio e l’importanza di continuare a farlo conoscere, nella consapevolezza che custodire la memoria significa anche prendersi cura, concretamente, dei suoi tesori.