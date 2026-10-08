San Cataldo. Alla “Fera Ranni” il 9 ottobre torna l’immancabile Pomeriggio Inclusivo

SAN CATALDO. Anche quest’anno si rinnova con la Fera Ranni anche l’appuntamento fisso dedicato al divertimento, all’inclusione e alla condivisione. L’atteso evento si svolgerà venerdì 9 Ottobre dalle ore 16:30 presso “A Fera Ranni” a San Cataldo.

A comunicarlo sono stati il sindaco Comparato e gli assessori Marianna Guttilla e David Alù. “Si tratta – ha detto il sindaco Gioacchino Comparato – di un momento speciale di svago e allegria che vedrà insieme le associazioni delle persone con disabilità, le comunità alloggio e l’Amministrazione Comunale”.

“Un grazie di cuore speciale – ha ribadito Marianna Guttilla – ai gestori degli spettacoli viaggianti: da ormai 5 anni, grazie ad un sincero rapporto di stima e collaborazione reciproca, sono felici di omaggiare questo pomeriggio a tutti i bambini, ragazzi e ragazze delle associazioni”. “È proprio questo spirito di unione e solidarietà – ha concluso l’assessore alle politiche sociali David Alù – che lega la nostra comunità e la rende sempre più forte! Vi aspettiamo per vivere insieme una giornata ricca di sorrisi”.