Salute

San Cataldo. Alla “Fera Ranni” il 9 ottobre torna l’immancabile Pomeriggio Inclusivo

Redazione 1

San Cataldo. Alla “Fera Ranni” il 9 ottobre torna l’immancabile Pomeriggio Inclusivo

Gio, 08/10/2026 - 23:21

Condividi su:

SAN CATALDO. Anche quest’anno si rinnova con la Fera Ranni anche l’appuntamento fisso dedicato al divertimento, all’inclusione e alla condivisione. L’atteso evento si svolgerà venerdì 9 Ottobre dalle ore 16:30 presso “A Fera Ranni” a San Cataldo.

A comunicarlo sono stati il sindaco Comparato e gli assessori Marianna Guttilla e David Alù. “Si tratta – ha detto il sindaco Gioacchino Comparato – di un momento speciale di svago e allegria che vedrà insieme le associazioni delle persone con disabilità, le comunità alloggio e l’Amministrazione Comunale”. 

“Un grazie di cuore speciale – ha ribadito Marianna Guttilla – ai gestori degli spettacoli viaggianti: da ormai 5 anni, grazie ad un sincero rapporto di stima e collaborazione reciproca, sono felici di omaggiare questo pomeriggio a tutti i bambini, ragazzi e ragazze delle associazioni”. “È proprio questo spirito di unione e solidarietà – ha concluso l’assessore alle politiche sociali David Alù – che lega la nostra comunità e la rende sempre più forte! Vi aspettiamo per vivere insieme una giornata ricca di sorrisi”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta