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Riesi. Deposta una corona d’alloro da sindaco e presidente del consiglio dinanzi la statua di San Francesco

Redazione 1

Riesi. Deposta una corona d’alloro da sindaco e presidente del consiglio dinanzi la statua di San Francesco

Lun, 05/10/2026 - 23:01

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RIESI. Una bellissima manifestazione s’è svolta a Riesi in occasione della festa di San Francesco D’Assisi. Dopo la Santa Messa celebrata da Don Salvatore Giuliana nella parrocchia del SS Salvatore,  in processione verso il convento ( via Nicotera )  dove è situata la statua di San Francesco , è stata deposta una corona di alloro da parte del Sindaco Salvatore Sardella e dal Presidente del Consiglio Comunale Dario La Rosa.

Emozionante e commovente sono state i brani cantati dai ragazzi speciali dell’Associazione Mosaico e dal coro polifonico diretto da Ivan Cutaia.

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