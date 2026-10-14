Promozione. Serradifalco “corsaro” 0-1 a Noto: eurogol decisivo di Vittorio Caronia e 2° posto in classifica

Grandissima impresa del Serradifalco del presidente Tonino Cavaleri che ha battuto fuori casa la capolista Noto 0-1. Il gol decisivo è stato realizzato da Vittorio Caronia (nella foto) con un’autentica prodezza dai venti metri: il centrocampista palermitano del Serradifalco s’è aggiustato palla lasciando partire uno spettacolare tracciante che s’è infilato alle spalle del portiere netino. Il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo s’è schierato con Governali, Nacci, Nuccio, Pulci, Morleo, Anas, Cotrone, Caronia, Salvo, Castrillo, Vaccaro.

Un gol che ha sancito un successo meritato. I falchetti hanno premuto senza particolari timori. E dire che il Noto era imbattuto e a punteggio pieno! Eppure, nonostante la formazione di casa sia stata insidiosa in alcune occasioni, e nonostante sia rimasta in 10 dal 21’ per l’espulsione di Cavallo, s’è opposta orgogliosamente anche se poi nulla ha potuto nulla sull’eurogol dei falchetti giunto al 66’.

Un gol pesantissimo che ha permesso al Serradifalco di riscattare il mezzo passo falso di domenica scorsa del pari con il Cassibile; i falchetti sono saliti a quota 10 in classifica al secondo posto dietro al Santa Croce rimasto capolista unico del girone D del campionato di Promozione. E domenica prossima grande sfida per il Serradifalco Calcio che in casa affronterà il Qal’At di Caltagirone in una sfida da vincere per confermarsi nelle zone altissime della classifica e ribadire le proprie ambizioni nonostante la società continui a volare basso.