Promozione. Nell’anticipo 3° pari di fila per il Real Gela: domenica il Serradifalco cerca il tris di vittorie con il Cassibile, mentre la Sommatinese i primi punti in trasferta

Nell’anticipo del girone C del campionato di Promozione, s’è chiusa 1-1 la sfida tra il Real Gela e la Pro Ragusa. A passare per primi in vantaggio sono stati gli ospiti al 20′ con Celestre. I padroni di casa, tuttavia, ben guidati in panchina da Angelo Gaccione, hanno pareggiato il conto al 41′ con Riggio (nella foto).

Un pari che è il terzo per il Real Gela in altrettante gare di campionato fin qui disputate. I gelesi, nella ripresa hanno tentato la via della rete, ma la difesa ragusana ha retto bene riuscendo a portare a casa un prezioso pari dalla trasferta del Vincenzo Presti. E domenica le altre due sfide che riguardano le due nissene che militano nello stesso girone.

Nella prima il Serradifalco (foto di copertina) affronta allo stadio comunale “Antonio Alaimo” il Cassibile (ore 15,30). L’obiettivo per i falchetti di Gianfilippo Di Matteo è quello di conquistare la terza vittoria di fila in campionato e di candidarsi tra le squadre in grado di farla da protagonisti sino alla fine. Arbitrerà Serradifalco – Cassibile Michele Francesco Provenzano di Caltanissetta, coadiuvato dai collaboratori di linea Luciano Antonio Fabio e Filippo Luca Scannella, anche loro di Caltanissetta.

Nell’altra sfida nissena, la Sommatinese di Salvatore Sammartino, reduce dalla prima vittoria in campionato, proverà a confermare le positive indicazioni emerse domenica scorsa al Peppe Tricoli contro la Frigintini, nel match che la vedrà opposta al Città di Canicattini (ore 15,30). Si tratta, per Pira e compagni, di una trasferta alquanto insidiosa contro un avversario tosto che in casa da sempre il meglio, anche se i granata sono annunciati in ripresa e appaiono in grado di uscire imbattuti dalla trasferta in terra siracusana. Arbitrerà Città di Canicattini – Sommatinese Gabriele Tringale di Catania, con guardalinee Andrea Caglia’ e Francesco Fazio, entrambi di Acireale.