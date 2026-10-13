Promozione. Nel turno infrasettimanale spiccano il derby Sommatinese – Real Gela e il match clou Noto – Serradifalco

Turno infrasettimanale nel girone D del campionato di Promozione. Mercoledì 14 ottobre alle 15,30 scenderanno in campo Serradifalco, Sommatinese e Real Gela. Nel dettaglio, il Serradifalco, dopo l’inatteso pari di domenica scorsa in casa contro il Cassibile, sarà di scena a Noto contro la capolista del girone. Per i falchetti sarà una sfida importante nella quale saranno chiamati a riscattarsi dopo il mezzo passo falso casalingo di domenica scorsa.

Mister Di Matteo in vista del confronto contro la capolista netina ha fatto lavorare la squadra con intensità e ritmo. L’obiettivo è quello di uscire imbattuti dallo Stadio Giuseppe Rizza di Noto e di lasciarsi alle spalle una prestazione nella quale è mancato il colpo decisivo. Arbitrerà Noto – Serradifalco Tommaso Piccitto della sezione Aia di Ragusa, con guardalinee Alberto Casabona di Acireale e Gianluca Giuseppe Campa di Siracusa. Il biglietto d’ingresso è stato fissato in 7 euro, mentre le donne potranno pagare 5 euro.

Sempre domani altro importante appuntamento con il derby di Promozione tra Sommatinese e Real Gela. Al Peppe Tricoli, dunque, andrà in scena il secondo derby stagionale dopo quello vinto nettamente all’esordio dal Serradifalco sulla Sommatinese. I padroni di casa arrivano all’appuntamento con il fardello di una beffarda sconfitta 2-1 maturata nei minuti finali a Canicattini. I ragazzi di mister Sammartino hanno comunque dimostrato, al di la del risultato negativo, carattere e combattività. Tutti elementi che fanno ben sperare in vista del derby contro il Real Gela.

A proposito di Real Gela, la squadra di Angelo Gaccione è imbattuta in campionato con 3 pareggi in altrettanti match disputati. Per la compagine del Golfo, si tratta dunque di un confronto da giocare a tutta per cercare di conquistare la prima vittoria in campionato, anche se dovrà fare i conti contro la voglia di riscatto della Sommatinese che, in casa, ci terrà a regalare l’ennesima soddisfazione ai suoi tifosi dopo la vittoria contro la Frigintini. Arbitrerà Sommatinese – Real Gela Christian Maria Siragusa di Acireale, con guardalinee Antonino Barbagallo di Enna e Luciano Antonio Fabio di Caltanissetta. (Foto Serradifalco Calcio).