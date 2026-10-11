Promozione. Il Serradifalco non va oltre il pari 1-1 con il Cassibile; Sommatinese beffata nel finale 2-1 a Canicattini

Nel girone D del campionato di Promozione, il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo (nella foto) ha interrotto la sua striscia vincente in campionato pareggiando 1-1 contro il Cassibile. All’Antonio Alaimo le cose sembravano essersi messe bene con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Morleo. Sembrava il prologo ad una vittoria facile dei falchetti del presidente Tonino Cavaleri, ma così non è stato.

Nella ripresa, infatti, il Cassibile è riuscito ad agguantare il pari grazie alla rete messa a segno di Buccheri. I padroni di casa hanno ripreso ad attaccare per centrare il terzo successo di fila, ma le occasioni avute non si sono tradotte in gol, per cui alla fine il Serradifalco ha dovuto accontentarsi del pari. Con questo pareggio, i falchetti sono ora secondi in classifica con 7 punti dietro la coppia di capolista Noto – Santa Croce a punteggio pieno con 9 punti. E domenica prossima ad attendere Castrillo e compagni in quel di Noto sarà proprio una delle due capolista del girone D, ovvero il Noto, in quello che si annuncia come un autentico big match di questo girone.

La Sommatinese, invece, ha perso 2-1 al cospetto del Città di Canicattini. Trasferta da subito in salita per i granata di mister Salvatore Sammartino che hanno subito il gol dell’1-0 dopo 13 minuti di gioco con Napoli. Gli ospiti, comunque, con coraggio, intraprendenza e umiltà, sono riusciti a raddrizzare il match grazie alla rete al 45′ di Marotta. Un gol che ha dato fiducia e nuove energie al gruppo granata che, nella ripresa, ha ben tenuto botta alla squadra avversaria dimostrandosi in palla e reggendo alla pressione siracusana. Nel finale, tuttavia, quando la gara sembrava incanalata verso il pari, ecco arrivare per la Sommatinese la doccia fredda del 2-1 ad opera di Russotto. Una sconfitta che comunque nulla toglie alla buona prestazione dei ragazzi di Sammartino che domenica prossima saranno impegnati al “Peppe Tricoli” di Sommatino contro il Real Gela in un derby provinciale di grande fascino. La Sommatinese resta ferma a 3 punti.

Questa infine la classifica del girone D del campionato di Promozione: Santa Croce e Noto 9, Serradifalco 7, Atletico Megara, Città di Canicattini e Sant’Anna Enna 6, Pro Ragusa 5, Cassibile 4, Real Gela, Ragusa Boys e Sommatinese 3, Frigintini 2, Casmenarum, Barrese e Megarese 1, Qal’At 0. (Foto Serradifalco Calcio)