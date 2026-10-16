Promozione. Il Real Gela vuol mantenersi imbattuto; obiettivo 1° posto per il Serradifalco; la Sommatinese a caccia di riscatto contro la capolista

In Promozione, girone D, anticipo importante sabato 17 ottobre. Al Vincenzo Presti di Gela si gioca infatti la gara tra Real Gela e Casmenarum (ore 15,30). Un match, quello di sabato, che si annuncia parecchio importante per la squadra di Angelo Gaccione. Il Real Gela, infatti, è reduce dalla vittoria ottenuta mercoledì scorso al “Peppe Tricoli” di Sommatino contro la Sommatinese.

Un successo nel derby provinciale che è stato anche il primo per la squadra gelese dopo che la stessa, nelle precedenti tre sfide, aveva conquistato altrettanti pareggi. Dunque, per l’imbattuto Real Gela c’è il Casmenarum, squadra di Comiso che non è partita bene in campionato (un solo punto e 3 sconfitte), ma le cui potenzialità sono ben note agli addetti ai lavori. Il Real Gela farà leva ancora una volta sul senso del gol dei vari Riggio e Caci per riuscire a violare il bunker comisano in un match importante per confermare quanto di buono la formazione gelese ha fatto vedere in questo avvio di stagione. Arbitrerà Real Gela – Casmenarum Marco Di Bella di Acireale, con guardalinee Aldo Matteo Savasta di Enna e Giuseppe Diego Scarlata, anche lui di Enna.

Sempre in Promozione, ma domenica, gara importantissima per il Serradifalco che, in casa, affronta il Qal’At (ore 15,30). Per i falchetti si tratta di un match da vincere senza se e senza ma. La squadra di mister Di Matteo è reduce dalla vittoria esterna 0-1 contro l’ex capolista Noto e vuol continuare nel suo percorso di crescita che ormai l’ha portata ad attestarsi nelle zone alte del girone D del campionato di Promozione. La squadra del presidente Tonino Cavaleri gode non solo di una condizione ottimale, ma anche di una rosa di primissimo piano, per cui domenica sarà chiamata a battere il fanalino di coda Qal’At per confermare le proprie ambizioni in chiave promozione.

Come al solito, i vari Castrillo, Goti, Vaccaro, Salvo e Caronia saranno altrettanti fattori di una squadra che potrà contare anche sulla qualità dei vari Morleo, Nuccio, Nacci, Governali e Ansa. Per quanto concerne i biglietti, quello per adulti costerà 7 euro, donne e ragazzi fino a 18 anni 5 euro; Under 14 gratis. Infine, terna arbitrale tutta palermitana per Serradifalco – Qal’At: arbitrerà l’incontro Giovanni Terzo, con guardalinee Gabriele Bono e Davide Ferrante.

Sempre domenica altro match con protagonista una Nissena. La Sommatinese di mister Salvatore Sammartino affronterà in trasferta la capolista Santa Croce Soccer (ore 15,30) in un match sulla carta difficile ma non certo impossibile. I granata sommatinesi, dopo aver perso il derby con il Real Gela, ci tengono a far bene e ad uscire imbattuti dal campo del Santa Croce.

La Sommatinese ha le qualità, ma anche le individualità per provare a centrare l’impresa nonostante il pronostico non sia dalla sua parte. Arbitrerà Santa Croce Soccer Eduard Constantin Nalbantu di Siracusa, con guardalinee Cristian Smario e Danilo Resina entrambi di Catania. (Foto Serradifalco Calcio)