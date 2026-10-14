Promozione. Il Real Gela passa 1-2 al “Peppe Tricoli” nel derby provinciale contro la Sommatinese

Sconfitta casalinga per la Sommatinese 1-2 nel derby provinciale infrasettimanale contro il Real Gela. E’ stato questo il verdetto della quarta giornata del girone D del campionato di Promozione. Un risultato che rilancia decisamente il Real Gela, ora salito a quota 6 in classifica, e che invece ha lasciato ferma a quota 3 la Sommatinese che, anche al “Peppe Tricoli” non è riuscita a conquistare nemmeno un punto.

La Sommatinese di mister Sammartino ha schierato: S. Tatoli, G. Tavella, G. Tavella, G. Miraglia, R. Cigna, G. Pira, G. Napoli, M. Terrana, G. Mutolo, G. La Monica, F. Gancitano. Il Real Gela di Angelo Gaccione ha replicato con Pizzardi, Bentivegna, Rodoti, Rechichi, Pasquale, Migliorisi, Bartolo, Saccomando, Tomasi, Riggio, Ferrigno. Sono poi entrati Terrana per Vitale, Saetta per Pira e Vullo per Cigna nella Sommatinese, Alabiso per Tomasi, Battaglia per Saccomando , Alabiso per Rodoti e Francesco Ferrigno per Riggio.

La partita non s’è messa da subito bene per i padroni di casa. Dopo un buon avvio dei padroni di casa, il Real Gela l’ha sbloccata con il suo bomber Marco Ferrigno (nella foto) dopo 25 minuti di gioco. La Sommatinese, nel corso della prima frazione di gioco, ha cercato di reagire, ma la squadra di Angelo Gaccione è stata abile nel riuscire a chiudere ogni varco impedendo ai padroni di casa di pareggiare il conto. Ad inizio ripresa, prima la rete del pari sommatinese con Gancitano dopo 5 minuti e, al 10’ la rete gelese del definitivo 1-2 ancora ad opera di uno scatenato Marco Ferrigno che, con la sua doppietta, ha regalato al Real Gela la prima gioia di questo campionato con il primo successo dopo tre pareggi.