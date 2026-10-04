Promozione, Girone D. Il Serradifalco vola in testa alla classifica; prima vittoria per la Sommatinese, ancora pari per il Real Gela

Nel girone D del campionato di Promozione vola alto il Serradifalco Calcio del presidente Tonino Cavaleri. I falchetti del tecnico Gianfilippo Di Matteo hanno sconfitto 0-1 fuori casa il Casmenarum Comiso in una difficile quanto ostica trasferta in terra ragusana. A segnare la rete decisiva per la squadra ospite è stato Steven Morleo. Un gol pesantissimo in quanto è valso al Serradifalco la conquista del primo posto a punteggio pieno con 6 punti.

I falchetti sono primi a pari merito con Santa Croce Soccer e Noto. Un match difficile e molto spezzettato da continue interruzioni, quell che il Serradifalco s’è ritrovato ad affrontare a Ragusa. I falchetti, tuttavia, hanno avuto il merito di non mollare mai la presa venendo premiati dalla rete decisiva di Steven Morleo che, ancora una volta, ha dimostrato tutto il suo valore. I falchetti, che avevano sconfitto 7-0 i cugini della Sommatinese nel derby di domenica scorsa, oltre ad essere primi a punteggio pieno, vantano oggi il miglior attacco (8 gol) e la miglior difesa (o gol subiti).

Reazione importante per la Sommatinese di Salvatore Sammartino che ha battuto 1-0 la Frigintini. Il gol partita è arrivato grazie a Gancitano alla fine della prima frazione di gioco e al culmine di un’azione nel corso della quale Napoli aveva colpito il palo. Al Peppe Tricoli la Sommatinese ci ha messo tanta cattiveria e determinazione per venire a capo di un match francamente difficile nel corso del quale i granata padroni di casa hanno dimostrato carattere e personalità. La Sommatinese ha conquistato così i suoi primi tre punti di questo campionato 2026/2027. Un buon segnale in vista di una stagione nella quale i granata avranno bisogno di partite come questa per legittimare pienamente le loro ambizioni in chiave tecnica e di classifica.

Infine, il Real Gela di Angelo Gaccione ha pareggiato 2-2 con la Megarese. E qui s’è registrato non solo il gol del momentaneo vantaggio gelese con Riggio, ma anche quello del portiere Pizzardi che, al 90′ a tempo scaduto, s’è portato in avanti riuscendo a segnare uno splendido gol contro gli aretusei. Il Real Gela ha così conquistato il secondo pari di fila in campionato, conservando la propria imbattibilità.

Classifica girone B Promozione: Serradifalco, Noto e Santa Croce Soccer 6 punti; Pro Ragusa 4, Atletico Megara, Città di Canicattini, Sant’Anna Enna, Ragusa Boys, Cassibile e Sommatinese 3, Real Gela 2, Frigintini, Megarese e Barrese 1, Casmenarum Comiso e Qal’At 0.