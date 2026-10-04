Prima Categoria. Vincono Atletico Nissa, Riesi e Accademia Mazzarinese, sconfitto solo il Campofranco

Il campionato di Prima categoria, girone B, quello nel quale sono presenti le quattro squadre nissene, ha fatto registrare risultati importanti nell’ambito della seconda giornata del girone di andata. L’unica squadra a restare in testa alla classifica a punteggio pieno è stata l’Animosa Civitas Corleone che, dopo aver battuto all’esordio in campionato l’Atletico Nissa al “Tomaselli”, ha bissato la vittoria, stavolta contro il Campofranco battuto 3-1.

Vantaggio campofranchese con Lio, ma pari di Galici per i corleonesi che si sono poi portati in vantaggio con Di Peri prima di chiudere il conto con la rete del definitivo 3-1 con Martorana. Per il Campofranco tanta amarezza dettata anche dal fatto che la squadra giallorossa s’era portata in vantaggio e sembrava poter arrivare indenne al termine del match. Il Campofranco resta fermo a quota 3 in classifica.

Splendida impresa esterna invece per l’Atletico Nissa che ha espugnato il campo dell’Atletico Caccamo. Una partita parecchio combattuta per i ragazzi del presidente Salvatore Messina che sono riusciti a spuntarla a 5 minuti dalla fine con la rete di Damiano Pastorello (nella foto) su assist di Camara. Anche l’Atletico Nissa, con la vittoria in terra palermitana, è salito a quota 3 in classifica.

Bella vittoria, ottenuta con un eurogol, è stata quella del Riesi che ha piegato 1-0 gli agrigentini dell’Alessandria della Rocca. La rete capolavoro è stata quella di Schittino che ha lasciato partire un tracciante dai 25 metri che non ha lasciato scampo alcuno al portiere agrigentino. Vittoria bella e meritata quella della squadra di mister Di Francisca che ha dimostrato sagacia sul piano tecnico tattico in una partita oggettivamente non facile. Per il Riesi, primi tre punti in classifica.

Infine, l’Accademia Mazzarinese ha violato il campo dello Sporting Termini 0-1. A decidere il confronto è stato l’esperto difensore La Cognata che è riuscito a battere il portiere termitano consentendo alla sua squadra di conquistare i primi tre punti in questo campionato. Anche in questo caso, un plauso alla compagine mazzarinese che ha dimostrato personalità e carattere nel riuscire a gestire al meglio una partita non proprio semplice. In classifica: Animosa Civitas Corleone 6, Riesi, Accademia Mazzarinese, Atletico Nissa, Campofranco, Alessandria della Rocca, Giovanile Collesano, Prizzi, Atletico Caccamo, Polisportiva Castellana 3, Belsitana e Sporting Termini 1.