Prima Categoria. Riesi e Accademia Mazzarinese vittorie e 2° posto; per l’Atletico Nissa, riacciuffato nel finale, solo pari

Nel girone B del campionato di Prima categoria è stata l’Accademia Mazzarinese a conquistare il derby provinciale battendo 2-0 il Campofranco. Le reti di Terrana prima e Cannizzaro poi hanno coronato una domenica indimenticabile per i colori mazzarinesi, anche perché con questa vittoria l’Accademia Mazzarinese s’è confermata al secondo posto in classifica nel girone B con 9 punti, uno in meno rispetto alla capolista Animosa Civitas Corleone.

Sempre al secondo posto con 9 punti c’è un Riesi 2002 che sta crescendo di domenica in domenica. La squadra di Paolo Di Francisca ha battuto con uno spettacolare 6-3 finale la Belsitana con la doppietta di Salvatore Pirrello e le reti di Schittino, Traore, Morello e Gaingitano. Per i palermitani reti di Arcuri, Raccuglia e Salamone. Il Riesi è ora secondo e sta proponendo un calcio davvero notevole che associa individualità e organizzazione di gioco. (nella foto)

Chi, invece, non è andato al di la del 2-2 finale è stato l’Atletico Nissa che ha impattato sul campo dello Sporting Termini. La squadra del presidente Salvatore Messina, due volte in vantaggio con il suo bomber Matteo Pilato, è stata riacciuffata nel recupero dal gol di Levantino. Una rete beffarda che ha privato i nisseni di una vittoria che avrebbero meritato per quanto fatto nel corso del match. L’Atletico Nissa è ora a quota 4 in classifica e sabato prossimo se la dovrà vedere fuori casa contro il Campofranco in un derby provinciale che promette emozioni, gol e spettacolo.

Questa la classifica del girone B del campionato di Prima categoria: Animosa Civitas Corleone 10, Accademia Mazzarinese, Riesi 2002 e Prizzi 9, Campofranco Calcio 6, Alessandria della Rocca 5, Atletico Caccamo, Atletico Nissa e Polisportiva Castellana 4, Giovanile Collesano 3, Belsitana e Sporting Termini 2.