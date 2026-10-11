Prima Categoria. L’Accademia Mazzarinese “corsara” 0-4 al “Tomaselli” nel derby con l’Atletico Nissa; tris del Campofranco all’Atletico Caccamo

Nel girone B del campionato di Prima Categoria, detto dell’anticipo del sabato che ha visto il Riesi battere 1-0 la Giovanile Collesano con rete di Christian Pirrello, si sono registrati risultati parecchio importanti. A cominciare dal tracollo casalingo dell’Atletico Nissa che ha preso 4 gol dall’Accademia Mazzarinese (nella foto) di Liborio Bongiovanni. Ospiti in vantaggio al “Tomaselli al 50’ con Camilleri, poi raddoppio di Dal Piva, tris di Terrana e poker di Pisano. Uno 0-4 pesante per i padroni di casa che sembravano, soprattutto nel primo tempo, controllare meglio avversari che, invece, nella ripresa hanno letteralmente dilagato. L’Accademia Mazzarinese in classifica ha pertanto raggiunto a quota 6 il Riesi e il Campofranco.

Quest’ultimo ha superato 3-0 in casa l’Atletico Caccamo. Rete di apertura ad opera di Antinoro al 45’ (nella foto), dopo di che, nel finale, è arrivato un mortifero uno-due ad opera di Munì e Di Leo che hanno fissato lo score dell’incontro sul 3-0 finale. Un risultato che ha permesso anche alla compagine campofranchese di portarsi a quota 6 in classifica al secondo posto.

Questa la classifica del girone B del campionato di Prima categoria: Animosa Civitas Corleone 7, Prizzi, Accademia Mazzarinese, Riesi e Campofranco 6, Alessandria della Rocca e Città di Castellana 4, Giovanile Collesano, Atletico Caccamo e Atletico Nissa 3, Belsitana 2, Sporting Termini 1. (Foto Campofranco Calcio e Accademia Mazzarinese)