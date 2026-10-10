Prima Categoria. Colpo grosso del Riesi nell’anticipo di campionato: a Collesano la decide Pirrello. Domenica derby Atletico Nissa – Accademia Mazzarinese

Nel campionato di Prima Categoria anticipo con il botto per il Riesi 2002 che s’è imposto fuori casa 0-1 contro la Giovanile Collesano. La rete del definitivo successo riesino è arrivata nei minuti di recupero, al 49′, ad opera di Pirrello che ha permesso alla squadra di mister Paolo Di Francisca (nella foto) di conquistare un successo pesantissimo. Il Riesi, infatti, con questa vittoria, in attesa dei risultati degli incontri di domenica 11 ottobre, è momentaneamente balzata al comando del girone B del campionato di Prima Categoria con 6 punti, a pari punti con l’Animosa Civitas Corleone.

Da notare che le ultime due vittorie del Riesi in campionato sono arrivate con altrettanti gol di due giovanissimi. Domenica scorsa era stato Francesco Schittino, classe 2007 a realizzare la rete del successo, mentre ora a segnare il gol partita a Collesano è stato Salvatore Pirrello, classe 2008.

Tra gli incontri in programma domenica, c’è anche un derby provinciale molto atteso e che promette spettacolo. Si tratta di quello che vedrà l’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina opposta all’Accademia Mazzarinese. Un match, quello in programma al “Tomaselli” (ore 15) che metterà di fronte un rilanciato Atletico ad un’Accademia sempre capace di giocarsela alla pari con i suoi avversari. Di certo, un match che appare importante per capire dove può arrivare l’Atletico Nissa in questa stagione di Prima categoria.

A completare il quadro delle Nissene impegnate in questa terza giornata di campionato, c’è anche la sfida che a Campofranco vedrà i giallorossi campofranchesi opposti all’Atletico Caccamo (ore 15,30) in un match che, anche qui, si annuncia intenso e al tempo stesso avvincente. Arbitrerà il confronto Michelangelo Di Dio di Enna.