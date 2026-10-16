Prima Categoria. Attesa per il derby Accademia Mazzarinese – Campofranco; il Riesi vuole lanciarsi con i suoi giovani; l’Atletico Nissa non può sbagliare a Termini Imerese

Nel campionato di Prima Categoria, girone B, le quattro nissene che compongono questo girone saranno impegnate tutte domenica 18 ottobre alle 15,30. Match clou di giornata è, senza ombra di dubbio, il derby nisseno tra Accademia Mazzarinese e Campofranco. Si tratta di due squadre in forte crescita che, in questa occasione, intendono dimostrare la loro forza in un confronto che si annuncia quanto mai intenso e di non facile lettura. Per altro, le due formazioni nissene hanno entrambe 6 punti in classifica e occupano il 2° posto dietro alla capolista Animosa Civitas Corleone, che di punti ne ha 7. Arbitrerà il derby Davide Ianni’ di Siracusa.

Altro match parecchio atteso è quello che vedrà il Riesi di mister Di Francisca affrontare in casa la Belsitana. Anche qui per il Riesi si tratta di un possibile trampolino di lancio in un campionato nel quale stanno mettendo in mostra tanta qualità grazie ai suoi giovani. Il tecnico caterinese del Riesi crede parecchio nei giovani e nella filosofia legata alla loro promozione e valorizzazione, ma crede altrettanto nella logica di gruppo e nel fatto che una squadra cresce quanto più riesce ad essere coesa. Arbitrerà Riesi – Belsitana Matteo Riccobene di Enna.

A completare il quadro della Prima categoria c’è anche la sfida esterna dell’Atletico Nissa (nella foto) che affronta fuori casa lo Sporting Termini. I nisseni del presidente Salvatore Messina non sono partiti con il piede giusto in campionato accumulando due sconfitte. Ecco perché diventa importante la sfida di domenica a Termini Imerese, per di più contro l’ultima in classifica del girone. Per l’Atletico Nissa un match da non steccare per rilanciarsi in classifica. I nisseni hanno comunque qualità e giocatori per poter risalire la china anche se, trattandosi delle prime giornate ed essendoci un distacco di appena 4 punti dalla prima in classifica, l’impressione è che ci sia il tempo per recuperare i punti persi in questo avvio di campionato. Arbitrerà Sporting Termini – Atletico Nissa Michelangelo Di Dio di Enna.