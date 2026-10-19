Podismo. Grande exploit di Chiara Asaro (Corri Serradifalco) alla Parma Marathon

Grande exploit per la podista Chiara Asaro della Corri Serradifalco alla Parma Marathon, tradizionale appuntamento podistico emiliano giunto alla decima edizione. L’atleta si è cimentata sulla distanza di 32 chilometri, inserendosi nel serpentone di più di 8.000 atleti che hanno corso su distanze che andavano da 10 ai 42 chilometri.
Suo il 13º posto nella categoria SM45 e sua la soddisfazione di aver messo in bacheca l’ennesima esperienza podistica al di fuori dei confini regionali, facendo volare lontano il falco impresso sulla propria maglia anche in ambito nazionale con una prestazione di valore assoluto.