Podismo. A Cefalù brillano le podiste della Corri Serradifalco Chiara Asaro e Vanessa Pilato

Domenica 4 ottobre 2026, le atlete della Corri Serradifalco Chiara Asaro e Vanessa Pilato hanno preso parte all’8ª edizione della Half Marathon Perla del Tirreno di Cefalù, valida come prova del Grand Prix regionale Sicilia delle Mezze Maratone. Sole, mare, spiagge dorate e turisti a fare da cornice al tradizionale appuntamento di inizio ottobre, sul consueto tracciato molto tecnico, da ripetere per quattro volte per quanto riguarda la distanza della mezza maratona, reso molto impegnativo dalla salita che precede l’ingresso a Piazza Duomo, seguita da un’insidiosa quanto spettacolare discesa basolata nei meandri del centro storico, con scorci di panorama che lasciano senza fiato.

Vanessa Pilato ha corso sulla distanza breve di 10,5 km, conquistato il 5° posto di categoria, mentre Chiara Asaro ha ottenuto il 6° posto di categoria portando a termine la prova sulla distanza della Mezza Maratona (21,097 km).