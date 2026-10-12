Plauso del sindaco di Mussomeli Gianluca Nigrelli all’Arma dei Carabinieri per l’operazione odierna

MUSSOMELI. Il sindaco avv. Gianluca Nigrelli, a nome personale, della Giunta e di tutta l’Amministrazione Comunale di Mussomeli, ha espresso un formale e profondo plauso, unito al più vivo ringraziamento, nei confronti di tutti i militari dell’Arma dei Carabinieri impegnati nell’operazione condotta nella mattinata odierna che testimonia ancora una volta l’efficienza, la professionalità e la straordinaria prontezza delle nostre forze dell’ordine, operanti sotto il sapiente coordinamento della Procura della Repubblica di Caltanissetta.

“Particolarmente significativo – si legge in una nota del sindaco – è stato il tempestivo intervento a tutela delle vittime, tra cui un cittadino straniero che ha scelto la nostra comunità per investire e vivere attraverso il “Progetto casa a 1 euro”. Risposte così ferme e puntuali riaffermano con forza che a Mussomeli non c’è spazio per la sopraffazione, la violenza e l’illegalità.

Alla Stazione e al Comando Compagnia di Mussomeli va la gratitudine di tutta la cittadinanza. Il loro lavoro quotidiano, svolto con abnegazione, costante presenza sul territorio e spirito di servizio, rappresenta il pilastro fondamentale su cui si fonda la sicurezza e la serenità della nostra comunità. L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno al fianco delle Forze dell’Ordine nel promuovere la cultura della legalità e la tutela di tutti i cittadini”.