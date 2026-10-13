Pesistica. Impresa di Claudio Scarantino (Fiamme Oro): medaglia di bronzo ai campionati europei Under 23 a Durazzo in Albania

Pesistica Nissena ancora protagonista agli Europei Under 23 di sollevamento pesi. Dopo Ettore Antonio Pilato, anche Claudio Scarantino ha infatti conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Junior e Under 23 di Durazzo. Nella categoria 65 kg Junior, l’azzurro ha chiuso con 279 kg di totale, al termine di una gara serratissima. Per Scarantino anche la medaglia di bronzo nello strappo con 126 kg.

La gara dell’azzurro si è aperta con i 122 kg sollevati in prima prova nello strappo. In seconda alzata Scarantino si è poi migliorato, portando a termine i 126 kg che gli sono valsi la medaglia di bronzo di specialità, anche grazie ai due errori dell’albanese Rrasa. Nulla da fare invece per il terzo tentativo a 128 kg. Nello slancio Scarantino ha chiuso al quarto posto con 153 kg, misura sollevata in seconda prova.

Un risultato che gli ha permesso di chiudere con 279 kg di totale e di salire sul terzo gradino del podio, con un solo chilo di vantaggio sull’albanese Rrasa. La gara è stata vinta dal turco Aykun con 281 kg di totale, davanti al moldavo Badanev, argento con 280 kg. e con Claudio Scarantino terzo.