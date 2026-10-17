Pachistano abusa di un 13enne in un bagno, arrestato

La Polizia di stato ha arrestato un 40enne pachistano per violenza sessuale ai danni di un minore 13enne, avvenuta all’interno del bagno di un bar di Padova. A seguito di una segnalazione relativa ad una violenza sessuale compiuta dal 40enne, regolare sul territorio nazionale e residente in Emilia-Romagna, i poliziotti della Sezione specializzata della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Padova, hanno avviato le indagini, concluse con l’arresto.

La vittima e’ un ragazzo di origine cinese . Dopo la segnalazione ricevuta al numero di emergenza 113 da parte di un avventore di un esercizio pubblico di Padova, i poliziotti della Questura hanno ricostruito in poche ore la dinamica dei fatti che hanno poi portato all’arresto del presunto autore della violenza sessuale. Alle ore 20 circa del 15 ottobre, un avventore del bar ha visto un ragazzino intrattenuto in una breve conversazione da un adulto straniero.

Dopo un po’ l’uomo ha notato l’assenza del ragazzino dalla sala, avvisando i genitori che nel frattempo erano dietro al bancone del Bar impegnati a servire i clienti.Tutti e tre hanno deciso pertanto di andare a controllare in bagno e, notando la porta chiusa dall’interno, l’hanno sfondata, scoprendo all’interno l’uomo in chiari atteggiamenti sessuali sul ragazzino.

Nel frattempo, i poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti, intervenuti prontamente sul posto, dopo aver fatto intervento personale del 118 per il 13enne in evidente stato di shock, hanno preso visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno all’esercizio pubblico