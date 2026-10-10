Mussomeli. Su viabilità e sicurezza stradale presentata un’interrogazione consiliare dal gruppo di Forza Italia

MUSSOMELI. Il gruppo consiliare di Forza Italia ha annunciato di aver presentato un’interrogazione consiliare nella quale si chiede maggiore sicurezza nella viabilità. Lo ha fatto in una nota che viene pubblicata integralmente:

“Strade asfaltate, arterie escluse dagli interventi, dossi artificiali e manutenzione delle caditoie: chiediamo chiarezza sulle scelte dell’Amministrazione comunale. La manutenzione delle strade rappresenta un investimento importante per la nostra comunità. Proprio per questo riteniamo necessario verificare che le risorse pubbliche siano state utilizzate secondo criteri di priorità, sicurezza e corretta programmazione. Abbiamo predisposto un’interrogazione consiliare per conoscere i criteri adottati nella scelta delle strade interessate dagli interventi di scarifica e bitumazione, lo stato di esecuzione dei lavori e le ragioni dell’esclusione di alcune arterie particolarmente importanti.

Tra queste, il collegamento tra l’Ospedale M.I. Longo e l’elisuperficie, strategico anche per i mezzi di soccorso, e il tratto di via della Regione compreso tra via Caltanissetta e via Madonna di Fatima.

Un’attenzione particolare viene riservata alla sicurezza dei dossi artificiali presenti nel territorio comunale. Chiediamo che venga verificata la loro conformità alle disposizioni vigenti, con specifico riferimento a dimensioni, caratteristiche costruttive, segnaletica e collocazione.

Tra le situazioni da approfondire figura il dosso realizzato in viale del Castello, all’altezza del civico 19, in prossimità di una curva, dove riteniamo necessario accertare le condizioni di sicurezza per automobilisti e mezzi di emergenza.

Abbiamo inoltre sollevato la questione della pulizia e della funzionalità delle caditoie stradali, soprattutto dopo i lavori di asfaltatura. La corretta raccolta delle acque piovane è fondamentale per prevenire allagamenti, deterioramento del manto stradale e situazioni di pericolo.

Non si tratta di contestare gli interventi realizzati, ma di chiedere trasparenza, controlli e una programmazione attenta alle reali esigenze del territorio.

Abbiamo richiesto che l’interrogazione venga discussa pubblicamente in Consiglio comunale e che l’Amministrazione fornisca un riscontro scritto completo su tutte le questioni sollevate.

Ogni intervento deve rispondere a criteri tecnici, garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare nel tempo gli investimenti effettuati con denaro pubblico”.

Il gruppo consiglieri di opposizione di Forza Italia del Consiglio Comunale di Mussomeli – Il Gruppo Consiliare di Forza Italia Daniela Noto Castagnino.