Mussomeli. Incontro istituzionale tra il Sindaco Gianluca Nigrelli e l’USIF Caltanissetta

MUSSOMELI. Si è svolto a Palazzo Municipale un incontro tra il Sindaco di Mussomeli, Gianluca Nigrelli, e i vertici della Segreteria provinciale di Caltanissetta dell’USIF (Unione Sindacale Italiana Finanzieri), il Segretario provinciale Roberto Cataffo e il Segretario aggiunto Salvatore Vincenti.

Al centro del colloquio, la sinergia tra l’Amministrazione comunale e il sindacato per future iniziative nel comprensorio del Vallone. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo strategico della Tenenza della Guardia di Finanza, riconosciuta come fondamentale presidio di legalità, e all’impegno dell’USIF a tutela del benessere e dei diritti dei finanzieri.

L’incontro ha confermato come la collaborazione istituzionale e la vicinanza della comunità locale favoriscano un clima di serenità e motivazione, permettendo alle Fiamme Gialle di operare al meglio sul territorio.