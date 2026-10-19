Motori. Al Rally di Sanremo la Island Motorsport sugli scudi con la coppia Rappa-Interdonato (Ypsilon HF Racing)

Seppur al debutto sui leggendari asfalti del Ponente Ligure, teatro dell’ultimo atto stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, i giovani portacolori siciliani Rappa-Interdonato (Ypsilon HF Racing) concludono il prestigioso Trofeo Lancia inanellando la seconda vittoria consecutiva tra le “Rally6”.

Maturata ulteriore esperienza, sfoggiando una prestazione solida a conferma dei progressi mostrati nell’arco del 2026. Non poteva sperare in miglior epilogo stagionale il diciannovenne Simone Rappa che, una volta archiviato il 73° Rallye Sanremo, atto conclusivo del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR) andato in scena lo scorso fine settimana, ha centrato il secondo successo consecutivo nel prestigioso Trofeo Lancia riservato alla categoria Rally6, facendo il paio con la brillante vittoria già messa a segno ad agosto al 20° Rally Regione Piemonte. Avvalsosi di un pacchetto tecnico-sportivo ben rodato, ovvero la Ypsilon HF Racing curata dal team Sportec e gommata Michelin, nonché condivisa con l’altro valido giovane siciliano Roberto Interdonato alle note, il portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) ha affrontato col giusto piglio, seppur per la prima volta, i leggendari asfalti del Ponente Ligure. Il rookie palermitano, infatti, è passato al comando sin dalla prima tappa del sabato nonostante la rottura dell’interfono, mantenendo il passo anche l’indomani tanto da imporsi in tutte le 11 prove speciali disputate nell’intera due giorni sanremese.

«Come già sottolineato alla vigilia, Sanremo ha chiuso un capitolo molto importante della mia stagione, ma allo stesso tempo è stato già parte del lavoro in vista del futuro» – ha commentato un entusiasta Rappa all’arrivo – «Detto questo, ho provato emozioni incredibili nel percorrere strade sulle quali sono state scritte pagine memorabili di storia del motorsport mondiale. Una gara tostissima, un continuo susseguirsi di curve e tornanti. In assoluto la competizione più difficile affrontata sino ad oggi, ma anche la più bella e ricca di fascino, senza alcun dubbio. La nostra performance? Siamo stati puliti e costanti, mettendo a frutto quanto appreso nei precedenti appuntamenti. In più, abbiamo anche fatto risultato e non potevamo chiedere di meglio. Certo, avremmo preferito vincere il monomarca ma, nonostante tutto, il bilancio finale rimane estremamente positivo».

Chiusa alla grande la parentesi “trofeista” e in attesa di definire il programma 2027, Rappa potrebbe ancora essere chiamato a indossare nuovamente casco e tuta da qui fino alla fine dell’annata agonistica.

Calendario Trofeo Lancia 2026 – Rally

5/6 giugno – 44° Rally Due Valli (Ve); 3/4 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (1^ tappa); 5 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (2^ tappa); 1/2 agosto – 20° Rally Regione Piemonte (Cn); 17/18 ottobre -73° Rallye Sanremo (Im).